Психолог рассказала, как избавиться от осенней хандры
Сезонное аффективное расстройство (САР), которое называют осенней хандрой, часто растягивается на недели. Об этом рассказала руководитель психологической службы Уфимского университета науки и технологий Линара Заманова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, от обычной усталости хандра отличается тем, что держится минимум две недели. Среди ее симптомов — сонливость, апатия к привычным делам, тяга к сладкому и мучному. Причина хандры нередко кроется в гормональном дисбалансе: из-за короткого светового дня в организме растет выработка мелатонина, «гормона сна», а уровень серотонина и дофамина падает.
Бороться с этим состоянием можно без лекарств. Специалист посоветовала больше бывать на улице даже в пасмурную погоду, наладить режим сна и добавить физическую активность. Полчаса быстрой ходьбы, танцев или тренировки в зале повышают пульс и стимулируют выработку дофамина и серотонина. Помочь организму нужно в том числе едой — включить в рацион курицу, бананы, орехи, творог и бобовые, богатые триптофаном, и сочетать их со сложными углеводами и овощами для лучшего усвоения.
Однако, если хандра долго не проходит, психолог советует не откладывать визит к врачу.
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