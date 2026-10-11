Психолог рассказала, как избавиться от осенней хандры

11 октября 2026, 09:22

Психолог Заманова: от осенней хандры спасут прогулки, сон и спорт

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Сезонное аффективное расстройство (САР), которое называют осенней хандрой, часто растягивается на недели. Об этом рассказала руководитель психологической службы Уфимского университета науки и технологий Линара Заманова.