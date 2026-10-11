Онищенко рассказал, как появляются домашние клещи

11 октября 2026, 05:59

Онищенко: стирка при 30 градусах и отказ от глажки приводят к появлению клещей

Фото: iStock/Hit Stop Media

Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о риске распространения домашних клещей из‑за некоторых современных привычек в уходе за одеждой. Его слова цитирует ТАСС.