Онищенко рассказал, как появляются домашние клещи
Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о риске распространения домашних клещей из‑за некоторых современных привычек в уходе за одеждой. Его слова цитирует ТАСС.
По словам эксперта, в квартирах и постелях обитают микроскопические клещи, которые нередко становятся причиной разнообразных аллергических заболеваний. Одной из причин роста их популяции Онищенко считает изменившиеся бытовые практики, которые не были согласованы с гигиенистами. Например, стирку при температуре 30 градусов и полный отказ от глажки вещей.
Специалист подчеркнул, что глажка — это не только способ придать одежде опрятный вид, но и важный элемент поддержания её чистоты. Кроме того, эпидемиолог отметил, что зимой риск контакта с домашними клещами возрастает: в холодное время года люди чаще находятся дома и больше взаимодействуют с потенциальными очагами обитания этих микроорганизмов.
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