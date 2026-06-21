Французам запретили распивать спиртные напитки на общественных мероприятиях
Экстремальная жара, охватившая Европу, вынудила власти Франции ввести запрет на употребление алкоголя на концертах и фестивалях. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, во Франции ожидается температура 39,0–41,0 °C. В связи с этим в 35 из 96 департаментов страны могут объявить красный уровень опасности. Чтобы минимизировать риски для здоровья граждан в столь сложных погодных условиях, премьер‑министр Себастьян Лекорню распорядился запретить употребление алкоголя на ежегодных музыкальных фестивалях и прочих массовых мероприятиях.
Не обошла жара и соседние государства. В Испании из‑за высоких температур пришлось закрыть футбольную фан‑зону. Тем временем в Германии жителей предупредили, что столбики термометров могут подняться до 38 °C. В отдельных регионах страны сочетание высокой температуры и влажности способно спровоцировать возникновение сильных гроз.
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