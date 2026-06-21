Французам запретили распивать спиртные напитки на общественных мероприятиях

21 июня 2026, 04:17

Власти Франции запретили алкоголь на публичных мероприятиях из-за жары

Фото: istockphoto/lamyai

Экстремальная жара, охватившая Европу, вынудила власти Франции ввести запрет на употребление алкоголя на концертах и фестивалях. Об этом пишет Reuters.