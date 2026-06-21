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Беспилотники начали «охоту» на недобросовестных таксистов в Турции

В Турции нарушения таксистов будут фиксировать беспилотники
Фото: istockphoto/kckate16

В Стамбуле для контроля за работой таксистов в центральных районах города начали задействовать БПЛА. Дроны используют в районах с наибольшим числом жалоб на водителей.



Как сообщил РИА Новости член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек, беспилотники помогают эффективнее выявлять автомобили, ранее замеченные в нарушениях, в частности, отслеживать их по номерам. Проверки носят внезапный характер и проводятся регулярно.

Причиной усиления контроля стал громкий инцидент, произошедший в начале июня. Тогда стамбульский таксист обманул иностранного блогера, списав с его карты сумму, в 20 раз превышающую реальную стоимость поездки. В результате водителя лишили лицензии и арестовали.

Проблема недобросовестных таксистов остаётся актуальной для Стамбула. Некоторые водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, например, не включают таксометр или отказываются выполнять короткие заказы.

Александр Огарёв

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