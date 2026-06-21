Беспилотники начали «охоту» на недобросовестных таксистов в Турции

21 июня 2026, 03:52

В Турции нарушения таксистов будут фиксировать беспилотники

Фото: istockphoto/kckate16

В Стамбуле для контроля за работой таксистов в центральных районах города начали задействовать БПЛА. Дроны используют в районах с наибольшим числом жалоб на водителей.