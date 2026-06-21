Беспилотники начали «охоту» на недобросовестных таксистов в Турции
В Стамбуле для контроля за работой таксистов в центральных районах города начали задействовать БПЛА. Дроны используют в районах с наибольшим числом жалоб на водителей.
Как сообщил РИА Новости член Управляющего совета Стамбульской палаты таксистов Гюнгер Петек, беспилотники помогают эффективнее выявлять автомобили, ранее замеченные в нарушениях, в частности, отслеживать их по номерам. Проверки носят внезапный характер и проводятся регулярно.
Причиной усиления контроля стал громкий инцидент, произошедший в начале июня. Тогда стамбульский таксист обманул иностранного блогера, списав с его карты сумму, в 20 раз превышающую реальную стоимость поездки. В результате водителя лишили лицензии и арестовали.
Проблема недобросовестных таксистов остаётся актуальной для Стамбула. Некоторые водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, например, не включают таксометр или отказываются выполнять короткие заказы.
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