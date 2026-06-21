Группа «Браво» и Feduk выступили на фестивале «Пикник Афиши» в Москве

21 июня 2026, 02:34

Фото: istockphoto/cookelma

В субботу 20 июня на территории музея‑заповедника «Коломенское» прошёл музыкальный фестиваль «Пикник Афиши», который собрал тысячи гостей. Об этом пишет ТАСС.