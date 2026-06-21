Группа «Браво» и Feduk выступили на фестивале «Пикник Афиши» в Москве
В субботу 20 июня на территории музея‑заповедника «Коломенское» прошёл музыкальный фестиваль «Пикник Афиши», который собрал тысячи гостей. Об этом пишет ТАСС.
На сцене прозвучали песни таких популярных артистов как Feduk, Zoloto, ЛСП, Slava Marlow. Одним из ярких моментов программы стало выступление группы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным — певец впервые за 28 лет исполнил с коллективом полноценную программу. К музыкантам также присоединился легендарный бас‑гитарист Дмитрий Ашман. Зрители с энтузиазмом подпевали хитам «Вася», «Дорога в облака», «Любовь не горит» и другим композициям.
Несмотря на дождливую погоду, которая держалась в Москве почти всю неделю, в день фестиваля небо прояснилось, и гости смогли насладиться тёплой июньской субботой под открытым небом. Среди посетителей были семьи с детьми, молодёжные компании и поклонники музыки разных поколений.
Территорию фестиваля оформили в стиле луна‑парка. Гостей ждали тематические арт‑объекты, точки с сахарной ватой, аттракционы и 16‑метровое колесо обозрения. Помимо концертов, посетители могли поучаствовать в росписи рук хной, розыгрышах призов, а также поиграть в футбол и баскетбол на спортивных площадках от проекта «Московский спорт».
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