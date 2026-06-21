Утерянную запись песни Виктора Цоя обнаружили в Швеции спустя почти 30 лет
Записанная Виктором Цоем песня «Дети минут» хранилась в личном архиве шведки Сары Оккерен на протяжении почти 30 лет. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По словам коллекционера Сергея Чубраева, Цой исполнял эту композицию лишь в узком кругу и избегал её включения в концертные программы. Музыкант опасался, что текст песни может задеть коллег, упомянутых в нём.
История записи восходит к 1980‑м годам. Тогда Сара приезжала в Ленинград к своему отцу — генеральному консулу СССР. Во время одного из визитов она познакомилась с Цоем и попала на квартирник у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Именно тогда Оккерен записала композицию «Дети минут», утверждает источник издания.
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