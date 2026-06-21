Утерянную запись песни Виктора Цоя обнаружили в Швеции спустя почти 30 лет

21 июня 2026, 03:29

Виктор Цой (Фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Записанная Виктором Цоем песня «Дети минут» хранилась в личном архиве шведки Сары Оккерен на протяжении почти 30 лет. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.