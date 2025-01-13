Васильев день 2025: когда отмечается праздник, традиции и что нельзя делать 14 января

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Васильев день — православный праздник, который посвящён памяти святого Василия Кесарийского. «Радио 1» расскажет о значении праздника, его истории и приметах, а также о том, что можно и нельзя делать 14 января.
Когда отмечается Васильев день в 2025 году
В 2025 году Васильев день будет отмечаться 14 января. Вечер накануне называют Васильевым вечером.
Как появился Васильев день
14 января (по старому стилю 1 января) Православные христиане почитают память святого Василия Великого.
Праздник отмечается в память о святом Василии Великом, одном из Отцов Церкви, жившем в IV веке. Он был архиепископом Кесарии Каппадокийской, богословом и защитником христианства.
Василий Великий внёс значительный вклад в развитие христианского богословия, основал монашеские общины и написал богослужебные тексты, включая литургию, названную в его честь.
Василий Великий умер в начале 379 года. После перехода на григорианский календарь Православная церковь начала праздновать день памяти Василия Великого по старому стилю (14 января). В христианской традиции этот праздник известен как день Обрезания Господня.
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Житие святого Василия Кесарийского
Василий родился в 329 году в Каппадокии (современная Турция) в благочестивой христианской семье. Его родители Василий Старший и Емелия воспитывали детей в духе веры и образования. Семья прославилась не только своей религиозностью, но и вкладом в христианскую традицию: несколько членов семьи, включая его сестру Макрину и брата Григория Нисского, были причислены к лику святых.
Образование Василия стало одной из основ его будущих достижений. Он учился в Кесарии, затем в Константинополе и Афинах, где изучал риторику, философию и науки. Среди его друзей был святой Григорий Богослов, близкое общение с которым он сохранил на всю жизнь.
Василий был так увлечён наукой, что, погрузившись в книги, забывал поесть. Он изучал грамматику, риторику, астрономию, философию, физику, медицину и естественные науки. Однако все эти мирские знания не могли удовлетворить его ум, жаждущий высшего, божественного просвещения. Прожив в Афинах около пяти лет, Василий принял решение оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу.
Вдохновленный путешествиями по монастырям Египта и Сирии, он основал общину в Каппадокии. Его монашеские уставы, основанные на сочетании молитвы и труда, стали основой для восточного монашества.
В 370 году Василий был избран архиепископом Кесарии. На этом посту он активно боролся с арианской ересью, защищая православное учение. Его труды «О Святом Духе» и богословские письма стали классикой христианской мысли.
Помимо богословской деятельности, Василий посвятил себя помощи нуждающимся. Под его руководством были построены «Василиады» — благотворительные комплексы, включавшие больницы, приюты для бедных и дома для странников.
Святой Василий оставил значительное наследие, включающее богослужебные тексты, проповеди и наставления. Его литургия до сих пор совершается в особые дни православного календаря. Память святого Василия Великого празднуется в день его кончины, который совпадает с началом года по юлианскому календарю. В народной традиции этот день называют Васильевым, связывая его с добрыми пожеланиями и новогодними обрядами.
Свт. Василий Великий с житием (фото: patriarchia.ru)
Традиции Васильева дня
Посевание — символ будущего урожая
Главный обряд Васильева дня — посевание. Люди обходили дома с зерном, который символизировал пожелание богатого урожая и благополучия. Посевальщики приносили пироги, мясо и другие угощения, а также пели колядки.
Особое место в праздничной трапезе занимало свиное мясо, так как Василий Великий считался покровителем свиней.
На столе обязательно присутствовали блюда из пшеничной муки и кутья — сладкая каша с маком, изюмом и орехами. Выпечка в этот день имела особую форму — хозяева готовили хлебные фигурки в виде животных: медведей, коз или кабанов.
Обряды с огнём
После богатой трапезы жители деревень собирались вместе, чтобы разжечь костер. В огонь бросали пшеничный сноп — дидух, символизирующий уход всего плохого из прошедшего года. Вместе с ним сжигали старые вещи, которые ассоциировались с несчастьями.
Умывание холодной водой
На Васильев день было принято умываться чистой водой из родника или колодца. Считалось, что такой ритуал заряжается энергией, которую можно было использовать для добрых дел.
Святочные игры и веселье
Праздник сопровождался народными играми и песнями, истоки которых уходят в язычество. Люди устраивали хороводы, гадали, пели застольные песни — щедривки, которые добавляли празднику особую атмосферу.
Что можно и нельзя делать 13 января
Васильев вечер или Щедрый вечер, который празднуют 13 января, насыщен традициями, обрядами и поверьями, многие из которых дошли до нас из глубокой древности. Он символизирует прощание со старым годом и подготовку к новому, поэтому связан с множеством примет и запретов.
Что можно делать
- Щедро накрывать стол. Васильев вечер называют Щедрым, поэтому главным обычаем было и остается богатое застолье. На стол обязательно ставили блюда из свинины, пироги, кашу и кутью. Считалось, что чем обильнее угощение, тем успешнее будет наступающий год;
- колядовать и щедровать. По поверью, чем больше колядующих придёт в дом, тем больше они удачи принесут. Обычно этим занимались девочки и молодые девушки, одетые в праздничные наряды. Они ходили от дома к дому, исполняли щедривки, танцевали и желали хозяевам здоровья и достатка;
- очищать дом. Перед праздником старались избавиться от ненужных вещей, выметали мусор из дома и даже сжигали старую одежду, чтобы оставить всё плохое в прошлом году;
- новая одёжка. Одеться нужно было во всё новое. Женщинам нужно было поменять наряд несколько раз в течение дня.
Что нельзя делать
- Ссориться и ругаться. В этот день рекомендуется избегать ругани, споров и негативных мыслей, так как ссоры в этот день могли стать предвестниками раздоров на весь год;
- в этот день не рекомендуется давать деньги в долг и пересчитывать мелочь — это могло привести к финансовым трудностям и потерям в новом году;
- жадность в Щедрый вечер считалась дурным знаком, который мог привлечь бедность и проблемы;
- нельзя было садиться за стол в чёрной одежде.
Приметы на Васильев день
По народным поверьям, если ночью ветер дует с южной стороны, то летом ожидается жаркая погода, а если с северной — то лето будет прохладным.
Западный ветер предвещает изобилие молока и рыбы, а восточный — богатый урожай ягод, фруктов и овощей.
Образование инея на деревьях указывает на то, что пчёлы соберут много мёда.
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Дайана Хусинова