Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Россия проводит спецоперацию только для защиты своих исторических территорий и не собирается нападать на Европу, об этом в интервью Sud Radio заявил заместитель директора исследовательского центра GEOPRAGMA и французский генерал в отставке Жан-Бернар Пинатель.
По словам офицера, утверждения о том, что Россия планирует вторжение в европейские страны, – это всего лишь дезинформация Запада.
Эксперт отметил, что российская армия проводит спецоперацию на Украине для защиты русскоязычного населения Донбасса от агрессии Киева. Он добавил, что Россия борется за безопасность своих исконных земель и помогает людям, которые с 2014 года ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
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«Когда нам говорят, что русские хотят пойти дальше и завоевать Западную Европу, это чушь», – считает офицер.
«Поэтому русские, с их точки зрения, ведут оборонительные боевые действия», — отметил Пинатель.
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Александр Климов