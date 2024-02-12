Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Россия подала запрос о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 12 февраля, когда исполняется годовщина Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале в Telegram.
По его словам, на заседании будут обсуждаться действия членов Совбеза и вопрос о том, как они влияют на реализацию ключевых задач СБ ООН, в том числе в предотвращении кризисов и конфликтов.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в ситуации с Минскими соглашениями Россию «просто водили за нос».
В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут ответственность за конфликт на Украине.
Читайте также:
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в ситуации с Минскими соглашениями Россию «просто водили за нос».
Читайте также:
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным
Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
Артем Кузьмин