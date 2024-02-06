Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны РФ на Британию

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время видеопереговоров обратился к новому министру обороны КНР Дун Цзюню на китайском языке и назвал его «товарищем», чем весьма удивил жителей Поднебесной и произвёл на них впечатление. Об этом пишет китайское издание NetEase.