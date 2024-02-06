Сунак заявил о готовности отразить нападение со стороны РФ на Британию

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Великобритания может отразить нападение со стороны России. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Риши Сунак в интервью телеканалу Talk TV, его слова приводит The Telegraph.
«Да. Моя первая задача — гарантировать нашу общую безопасность», - заявил Сунак в ответ на вопрос о готовности Лондона защититься, если Москва «направит свои орудия» на Британию.
Премьер также добавил, что королевство увеличивает финансирование обороны из-за того, что в обстановка в мире перестает быть безопасной. В качестве примера он привел угрозу хуситов для судоходства в Красном море.
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Элина Позднякова