Пьяный Эммануэль Макрон начал заигрывать с Кейт Миддлтон на банкете в Виндзорском замке
Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Великобританию с трехдневным визитом. Первый день по традиции закончился государственным банкетом в Виндзоре. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что лидер Франции налегал на вина и другие алкогольные напитки, которые предлагали гостям. Макрон с радостью чокался с теми, до кого мог дотянуться.
В разгар вечера его запечатлели в тот момент, когда он подмигивал Кейт Миддлтон. Жена наследника престола отреагировала на флирт президента Франции дежурной улыбкой.
Ранее стало известно, что жена унизила Эммануэля Макрона на глазах у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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