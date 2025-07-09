Пьяный Эммануэль Макрон начал заигрывать с Кейт Миддлтон на банкете в Виндзорском замке

09 июля 2025, 11:52

Пьяный Макрон начал заигрывать с Кейт Миддлтон на банкете в Виндзорском замке

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Великобританию с трехдневным визитом. Первый день по традиции закончился государственным банкетом в Виндзоре. Об этом сообщает Daily Mail.