«Первая леди становится джентльменом»: Стало известно, почему жена Макрона не взяла его руку
Эксперт по переговорам Кобелюк заявил о разладе в отношениях Макрона с женой
В отношениях президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит заметен огромный разлад. Так считает эксперт в области переговоров и делового протокола Алексей Кобелюк.
Он напомнил, что 72-летняя Брижит была учителем учительницей 47-летнего Макрона, и он по-прежнему остается для нее учеником.
«Она явно демонстрирует, что он ей не нужен, без него справится. И самое главное, скажем так, отношения у них сугубо партнёрские. В публичном поле это желание как минимум задеть, показать, что Макрон и его супруга — это две самостоятельные единицы. Это говорит об огромном разладе в их паре. Разлад этот идёт давно», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.
Эксперт подчеркнул, что первая леди Франции перестала быть таковой и становится «каким-то первым джентльменом».
По мнению Кобелюка, Брижит хочет продемонстрировать свою независимость от мужа, забывая о роли первой леди. Она активно показывает, что Макрон нарушает ее границы, а это, уверен специалист, может превратиться в проблему, поскольку супруги перестали быть союзниками и стали соперниками.
Напомним, супруги Макрон вместе прилетели в Великобританию для встречи с королём. Спустившись по трапу первым, президент Франции протянул руку супруге, идущей следом, но она проигнорировала его, предпочтя вступить в диалог с встречающими.