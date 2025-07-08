«Первая леди становится джентльменом»: Стало известно, почему жена Макрона не взяла его руку

08 июля 2025, 23:17

Эксперт по переговорам Кобелюк заявил о разладе в отношениях Макрона с женой

Эммануэль и Бриджит Макрон (Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

В отношениях президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит заметен огромный разлад. Так считает эксперт в области переговоров и делового протокола Алексей Кобелюк.





Он напомнил, что 72-летняя Брижит была учителем учительницей 47-летнего Макрона, и он по-прежнему остается для нее учеником.





«Она явно демонстрирует, что он ей не нужен, без него справится. И самое главное, скажем так, отношения у них сугубо партнёрские. В публичном поле это желание как минимум задеть, показать, что Макрон и его супруга — это две самостоятельные единицы. Это говорит об огромном разладе в их паре. Разлад этот идёт давно», — отметил Кобелюк в беседе с Life.ru.