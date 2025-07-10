В Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона
Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала супруга во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры. Об этом информирует британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.
Согласно данным источника, Брижит Макрон очень любила свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла. Однако супруга главы Франции приняла решение сопровождать его во время официальной поездки в Британию.
Старшая сестра первой леди Анна-Мария Троньё, которой было 93 года, скончалась на прошлой неделе.
Ранее стало известно, что пьяный Эммануэль Макрон начал заигрывать с Кейт Миддлтон на банкете в Виндзорском замке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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