В Британии объяснили загадочное поведение жены Макрона

10 июля 2025, 08:54

DM: жена Макрона вела себя растерянно в Британии из-за смерти сестры

Эммануэль Макрон с супругой Брижит (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно и игнорировала супруга во время визита в Великобританию из-за смерти своей старшей сестры. Об этом информирует британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.