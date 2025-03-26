«Фронтальные зоны»: Синоптик рассказал, когда в Москве будет солнечно и тепло

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В Москве и области последние дни стоит пасмурная погода и туман. Чего ждать от весны дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области в ближайшем будущем.
По его словам, природа переходит на весенний лад, и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.
Варакин отметил, что, по предварительным прогнозам, первые пять дней апреля будет теплая погода — выше климатической нормы.
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«Завтра с утра тоже будет туман, небольшой дождик, но температура ожидается повыше: до +10 градусов. Но дождик нужен и огородникам, и сельскому хозяйству. Ну и, наверное, чтобы почище был город после зимы», — сказал синоптик.
По его словам, природа переходит на весенний лад, и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.
«29−30 марта температура уже повысится до +11, +14 градусов. Будет большой суточный ход, на почве возможны слабые заморозки. Март будет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений», — сообщил он.
Варакин отметил, что, по предварительным прогнозам, первые пять дней апреля будет теплая погода — выше климатической нормы.
«Фронтальные зоны уйдут сегодня, завтра. Дальше будет солнышко пробиваться. Выходные, думаю, будут прекрасные», — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета.
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Анастасия Панченко