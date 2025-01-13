ФСБ хочет уточнить границу Тюменской области с Казахстаном

Фото: iStock/ Maksim Mikhailov
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ внесла проект приказа «О пределах пограничной зоны на территории Тюменской области». Соответствующий проект документа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе указываются пределы зоны вместе с географическими координатами в Бердюжском, Казанском и Сладковском муниципальных районах.
Уточнялось, что погрануправлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям будет необходимо установить места и определить время для въезда (прохода) людей и транспорта в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах на территорию области.
В пояснении к документу подчеркивалось, что его направили на создание нужных условий охраны государственной границы Российской Федерации. Документ подготовили на основании предложений пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям, которые согласовали с губернатором Тюменской области. Его подготовили в связи с проведением оптимизации пределов пограничной зоны, передали в ведомстве.
Читайте также:
Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой
Узнали дату вступления в силу соглашения России и Белоруссии о признании виз
Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу
Уточнялось, что погрануправлению ФСБ России по Курганской и Тюменской областям будет необходимо установить места и определить время для въезда (прохода) людей и транспорта в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков на въездах на территорию области.
В пояснении к документу подчеркивалось, что его направили на создание нужных условий охраны государственной границы Российской Федерации. Документ подготовили на основании предложений пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям, которые согласовали с губернатором Тюменской области. Его подготовили в связи с проведением оптимизации пределов пограничной зоны, передали в ведомстве.
Читайте также:
Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой
Узнали дату вступления в силу соглашения России и Белоруссии о признании виз
Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу
Ольга Енгалычева