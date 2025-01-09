Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой

Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вот уже больше года граница между Россией и Финляндией остаётся закрытой. И открывать её в ближайшее время финские власти не намерены.
Об этом заявил журналистам премьер-министр северной страны Петтери Орпо после встречи с лидерами партий и парламентских фракций, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал финский премьер.



По словам Орпо, самой серьёзной проблемой в Балтийском море остаётся «теневой флот» России. По его словам, Евросоюзу и НАТО следует активно искать способы противодействия этой «угрозе».

Финляндия начала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле прошлого года пограничные переходы планировалось открыть, но этого так и не произошло.

Читайте также:

Министерство экономики Финляндии предложило ограничить импорт газа из РФ и РБ

Компания Lidl закрывает супермаркет на границе России и Финляндии

В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с РФ
#море
#флот
#страны
#министр
#нато
#финляндия
#граница
Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Володин: Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
09 января 2025, 09:09

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении в январе рассмотреть меры по защите граждан, особенно детей, от деструктивного контента, который встречается в видеоиграх и других медиа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что поступают многочисленные обращения по поводу сюжетов, содержащих агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.

В своем Telegram-канале Володин запустил опрос среди подписчиков, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу. По состоянию на 8:30 мск, более 26 тысяч человек приняли участие в голосовании. Результаты показали, что 83% участников поддерживают инициативу, 14% высказались против, а 3% выбрали ответ «все равно».

Эта инициатива вызвана растущей озабоченностью по поводу влияния деструктивного контента на молодежь и необходимость создания безопасной информационной среды для детей. Ожидается, что в январе Госдума примет конкретные решения, направленные на защиту граждан от негативного воздействия медиа.

На недавнем заседании Госсовета в Кремле президент России Владимир Путин поднял вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр как инструмента пропаганды на детей. Он призвал депутатов Государственной Думы провести анализ содержания игр и совместно с правительством выработать соответствующие решения.

Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуме оценили отказ от бакалавриата

С 5 февраля сотрудники МВД получат право выдворять иностранцев за пределы РФ

Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах
#госдума
#опрос
#telegram
#право
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WSJ: Си Цзиньпина возмутили слова экономиста о состоянии экономики Китая
09 января 2025, 08:59

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Китайский лидер Си Цзиньпин пришёл в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня. Тот допустил возможность завышения Пекином официальных данных об экономическом росте государства.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что председатель КНР поручил привлечь к ответственности экономиста, который допустил, что реальные показатели роста ВВП Китая в последние годы могут быть более чем в два раза ниже официальных.

В декабре 2024 года Гао Шэньвэнь высказал мнение, что в последние два-три года рост ВВП в Китае составлял около двух процентов, тогда как согласно официальной статистике его показатель был равен пяти процентам.

Ещё большее негодование Си Цзиньпина вызвали сомнения экономиста в том, что руководство КНР способно предпринять реальные шаги для стимулирования экономического роста.

Читайте также:

Bloomberg: экономика РФ не понесет ущерба после отказа Киева от транзита газа

FT: противостояние Китая и США при Трампе может превзойти холодную войну

SCMP: Минкоммерции КНР ввело санкции против 28 компаний США
#мнение
#рост
#ввп
#китай
#си цзиньпин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Додик: Европа теряет миллиарды из-за Украины и к тому же проигрывает России
09 января 2025, 08:03

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Европа за время конфликта на Украине потеряла уже миллиарды евро. К тому же она очевидно проигрывает России и её лидеру Владимиру Путину.
Об этом в эфире государственного Радио и телевидения заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в своём выступлении по случаю 33-й годовщины образования РС БиГ. Он отметил, что Путин побеждает потому, что с самого начала «был прав».

«Ещё в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ред.) Путин сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите". И оказался прав», — сказал президент РС БиГ.

Додик напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что Запад всё время вооружал Киев, несмотря на Минские соглашения. Поэтому, по словам президента, смешно обвинять Путина в том, что он защищает свою страну.

Читайте также:

Президента Республики Сербской Додика госпитализировали для операции на желудке

Додик отказался от подчинения Западу

Президент Республики Сербской Додик прибыл на саммит БРИКС в Казань
#сша
#соглашения
#президент
#радио
#запад
#путин
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биткойны осужденного экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству
09 января 2025, 07:17

Фото: iStock/dulezidar

Судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву, который был осужден за рекордную взятку в криптовалюте, сообщает ТАСС,
Отмечается, что исполнительное производство инициировано на основании судебного решения, согласно которому биткойны Тамбиева, хранящиеся на аппаратном кошельке «Ledger Nano X», будут конфискованы в пользу государства.

В дополнение к этому, на имущество Тамбиева наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 года. Также с него взыскиваются исполнительные сборы в размере 15 тысяч рублей.

Суд в Подмосковье приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы за получение взятки в размере 2,7 тысячи биткойнов, что по текущему курсу составляет около 26,8 миллиарда рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Тамбиев был арестован в марте 2022 года. Он, вместе с бывшей следовательницей Ляховенко, вымогал криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.

Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

У экс-чиновника МЭР Храновского изъяли в доход государства имущество на ₽500 млн

Суд Узбекистана приговорил к 4 годам колонии мужчину за участие в СВО

Двум планировавшим теракт в Екатеринбурге подросткам предъявили обвинение
#суд
#арест
#имущество
#производство
#приставы
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден полагает, что победил бы Трампа на выборах в 2024 году
08 января 2025, 22:16

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)

Уходящий американский президент Джо Байден полагает, что смог бы одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом на прошедших 5 ноября 2024 года выборах в США. С подобной оценкой он выступил в интервью газете USA Today.
Джо Байдена спросили, считает ли он, что у него бы получилось победить на ноябрьских выборах.

«Это звучит высокомерно, но думаю, что да, исходя из [результатов] опросов», — заявил Джо Байден.

При том 82-летний уходящий президент США затруднился дать точный ответ на вопрос о том, смог бы он возглавлять администрацию страны на протяжении еще четырёх лет.

«Я не знаю», — поделился Байден.

Уходящий президент уточнил, что сначала не планировал участвовать и в выборах 2020 года, но решился, так ак счёл, что у него были «хорошие шансы» на то, чтобы победить республиканца Трампа, который тогда добивался переизбрания на высший государственный пост.

«Пока все неплохо. Но кто знает, что я буду из себя представлять, когда мне будет 86?», — резюмировал Байден, чей президентский срок заканчивается 20 января.

Читайте также:

Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон

Байден перепутал даты встречи с Путиным и заявил, что знает его 47 лет

Байден вручит Президентскую медаль Свободы Клинтон, Соросу и Месси
#сша
#президент
#пост
#байден
#джо байден
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США отказались передавать Украине вертолёты Blackhawk
Пентагон: США не передадут Киеву вертолёты Blackhawk, но ищут подходящие опции
08 января 2025, 21:43

Фото: iStock/vadimrysev

Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву многоцелевых вертолётов Blackhawk, однако ищет подходящие опции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга с журналистами.
Он подчеркнул, что новых объявлений по поводу предоставления американских вертолётов ВСУ нет, однако украинцы услышаны, ведётся работа с партнёрами и союзниками по поиску наиболее подходящего типа вертолётов.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США пока не согласовывали отправку Украине вертолётов Blackhawk ине выделяли на это деньги.

Читайте также:

Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон

МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО

Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
#сша
#украина
#всу
#вертолёт
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-президент Грузии Зурабишвили стала стипендиатом Института Маккейна в США
08 января 2025, 21:30

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала сотрудником Института Маккейна при Университете штата Аризона в США. Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что 72-летняя политика стала стипендиатом Киссинджера 2025 году и теперь будет использовать свой дипломатический и политический опыт для продвижения Грузии к новым выборам и дипломатическому пути развития.

Зурабишвили подчеркнула, что для неё является большой честь получение стипендии Киссинджера, поскольку в настоящее время ведётся борьба между автократиями и демократиями. Грузию она назвала страной, олицетворяющей такую борьбу.

Напомним, что целью программы стипендий института является поддержка молодых специалистов, которые стремятся внести собственный вклад в решение глобальных мировых проблем и развитие дипломатии.

Читайте также:

Президент Грузии встала в «живую цепь» с митингующими в Тбилиси

С экс-президента Грузии сняли государственную охрану

МИД Франции: заключение президента Грузии Зурабишвили является неприемлемым
#грузия
#сша
#саломе зурабишвили
#политика
#президент
#борьба
#поддержка
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госпогранслужба Украины сообщила о возведении укреплений на границе с Белоруссией
08 января 2025, 20:41

Фото: iStock/FooTToo

Украина возводит фортификационные сооружения и огневые позиции на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко, слова которого приводит агентство УНН.
Он назвал белорусское направление «угрожающим». На границе со страной происходит установка инженерного укрепления, фортификационных укреплений, опорных пунктов, огневых позиций, системы траншей и окопов. По словам Демченко, этом необходимо, чтобы ВСУ могли «противодействовать любой угрозе».

Кроме того, представитель госпогранслужбы указал на расширение системы видеонаблюдения на украинско-белорусской границе.

Демченко напомнил, что общая протяжённость границы между Белоруссией и Украиной составляет свыше 1080 километров.

Читайте также:

Белоруссия претендует на место за столом переговоров по Украине

Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» разместят в республике из-за шагов США и ФРГ

В Белоруссии разработали аналог Starlink
#украина
#белоруссия
#граница
#белорусское направление
#всу
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Украины заявил о готовности Киева занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО
08 января 2025, 20:18

Фото: iStock/Tashka

МИД Украины заявил о готовности страны занять место Венгрии в Евросоюзе и НАТО, если Будапешт сделает выбор в пользу членства в СНГ или ОДКБ. Соответствующее заявление представлено на сайте ведомства.
Отмечается, что Венгрия якобы создаёт препятствия для доступа энергоресурсов из США и других государств на европейский рынок.

Также в ведомстве подчеркнули, что Венгрии необходимо будет перейти в ОДКБ и уступить своё место Украине в случае, если Будапешт решит усилить Россию, а не Брюссель или Вашингтон.

Напомним, что Украина подала заявку на членство в Евросоюзе в февраля 2022 года. Тогда стране предоставили статус кандидата в объединение.

Читайте также:

Байден не успеет выделить Украине более $2 млрд военной помощи – Пентагон

В Киев прибыла делегация Совета нацбезопасности США

Зеленский принял решение баллотироваться на второй срок
#мид
#украина
#политика
#евросоюз
#нато
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате