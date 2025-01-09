Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой

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Вот уже больше года граница между Россией и Финляндией остаётся закрытой. И открывать её в ближайшее время финские власти не намерены.
Об этом заявил журналистам премьер-министр северной страны Петтери Орпо после встречи с лидерами партий и парламентских фракций, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности.
По словам Орпо, самой серьёзной проблемой в Балтийском море остаётся «теневой флот» России. По его словам, Евросоюзу и НАТО следует активно искать способы противодействия этой «угрозе».
Финляндия начала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле прошлого года пограничные переходы планировалось открыть, но этого так и не произошло.
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«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал финский премьер.
По словам Орпо, самой серьёзной проблемой в Балтийском море остаётся «теневой флот» России. По его словам, Евросоюзу и НАТО следует активно искать способы противодействия этой «угрозе».
Финляндия начала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле прошлого года пограничные переходы планировалось открыть, но этого так и не произошло.
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Александр Бойцов