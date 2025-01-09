Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу

Фото: iStock/Wirestock
Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщается в постановлении кабмина, проект которого представил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Отмечается, что законодательная инициатива прозападных сил была поддержана правительством Армении и в ближайшее время будет передана в установленном порядке аппарату Нацсобрания (парламента).
Мирзоян подчеркнул, что в последние несколько лет отношения между Арменией и Евросоюзом активно развивались. Страны ЕС оказали Еревану содействие в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, а также выразили готовность оказать помощь экономическому развитию.
Читайте также:
Пашинян: отношения Еревана и ОДКБ перешли в точку невозврата
Захарова: Участие Армении в МУС наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана
Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
Анастасия Чинкова