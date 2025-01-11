Узнали дату вступления в силу соглашения России и Белоруссии о признании виз

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С 11 января начнет действовать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Дата вступления в силу была раскрыта агентством БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Белоруссии.
Документ, подписанный еще 19 июня 2020 года, устанавливает правила пересечения границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в рамках Союзного государства.
Теперь действие соглашения охватывает не только сухопутный участок границы, ранее доступный исключительно для граждан России и Белоруссии, но и другие категории пересечения.
Соглашение предусматривает взаимное признание виз обеими странами, что позволяет их обладателям въезжать, находиться и перемещаться как по территории России, так и Белоруссии. Кроме того, визы будут признавать отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.
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Теперь действие соглашения охватывает не только сухопутный участок границы, ранее доступный исключительно для граждан России и Белоруссии, но и другие категории пересечения.
Соглашение предусматривает взаимное признание виз обеими странами, что позволяет их обладателям въезжать, находиться и перемещаться как по территории России, так и Белоруссии. Кроме того, визы будут признавать отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.
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Мария Моисеева