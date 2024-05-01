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ФСБ: Из Мариуполя выдворили семерых незаконных мигрантов

01 мая 2024, 09:00
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

В Мариуполе удалось установить и выдворить за пределы РФ семерых незаконных мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России», — уточнили в Федеральной службе безопасности.

Рейды по незаконным мигрантам были проведены совместными усилиями сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ. В результате, граждане иностранных государств были выявлены на территории Мариуполя и Тельмановского района.



В настоящий момент правоохранители Донецкой Народной Республике продолжают проверочные мероприятия по факту незаконной миграции.

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#мвд
«Может вызвать дискомфорт»: Сексолог назвал размер пениса, который устроит россиянок
Диаметр важнее длинны: Сексолог Булах о размере пениса, подходящий россиянкам
01 мая 2024, 08:32

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Женщинам с низкой чувствительной может быть не важен размер полового органа партнёра, об этом сообщил сексолог и психотерапевт Андрей Булах, его слова приводит «Мострибуна».
Женщины с низкой чувствительностью могут и вовсе не понять, большой ли пенис у их партнёра, объясняет Булах.

По словам эксперта, дамам с высокой чувствительностью диаметр может быть гораздо важнее, чем длинна. Сам сексолог убеждён, что именно этот критерий гораздо важнее, поскольку половой орган, который в длину достигает больше 16 сантиметров, может доставить женщинам дискомфорт.

В издании также уточнили, что средний размер пениса российского мужчины составляет 13,5 сантиметров. Такой размер может удовлетворить большую часть женщины.

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#врач
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В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента
Протестующие в Грузии оттеснили силовиков и приблизлись вплотную к парламенту
01 мая 2024, 05:19

Фото: РИА Новости / Sputnik

Большинство митингующих в Тбилиси отошли от здания парламента на проспекте Руставели. Об этом информирует РИА Новости.
Люди заняли территорию около законодательного органа после того, как силовики освободили часть проспекта Руставели и дали манифестантам подойти к парламенту.

После этого участники акции пытались пройти к одному из входов в парламент — в переулок, пока его занимали сотрудники правоохранительных органов. Через время силовики отошли и оттуда, к зданию МВД. В итоге пройти переулок силовики протестующим не позволили — в какой-то момент они отогнали протестующих обратно к проспекту Руставели.

Сейчас область перед парламентом практически пуста, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели. Часть из них при этом находится в том же переулке, который ранее занимали силовики. На месте дежурят бригады медиков.

В Тбилиси проходит митинг против закона об иностранных агентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими 30 апреля применял водомет, перцовый спрей и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#парламент
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Настоящая драма: мошенники крадут аккаунты на Госуслугах через «театральное шоу»
Юрист Соловьев: мошенники воруют доступ к Госуслугам через «супершоу»
01 мая 2024, 03:32

Фото: istock / JuYochi

Что получить доступ к аккаунтам на Госуслугах злоумышленники могут разыгрывать настоящие театрализованные представления. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с «Прайм».
Все начинается со звонка от якобы сотового оператора, после чего следует звонок от аферистов. Но они не скрываются, а наоборот называют себя мошенниками и проговаривают схемы обмана.

«На том конце трубки слышно: сейчас он получил звонок по смене номера, теперь мы заходим на его страницу в Госуслугах и ему придет смс-код, если он его введет, то все пропало, у нас ничего не получится…», — привёл пример Соловьев.
В действительности введения этого кода злоумышленники и добиваются. После этого они заходят в аккаунт жертвы, откуда могут взять справку 2НДФЛ и использовать ее для взятия микрокредита.

Юрист призвал пользоваться двухфакторной идентификацией. В таком случае после прихода кода просто зайдите на свой аккаунт. Если все успешно, то защита сработала. Если нет, необходимо немедленно сменить пароли в ближайшем МФЦ.

Не стоит переходить по посторонним ссылкам, вводить сомнительные смс-коды и разговаривать с незнакомцами по телефону, подытожил Соловьев.

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#мфц
#юрист
#защита
#ндфл
#смс
#жертвы
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Президент Грузии потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси
01 мая 2024, 02:07

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Она также назвала проходящую акцию против закона об иностранных агентах мирной. Об этом пишет ТАСС.
«Я призываю министра внутренних дел незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками», — сказано в заявлении президента.
Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.

До этого стало известно, что спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#митинг
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#мвд
#насилие
#президент
#радио
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В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов
Абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз
01 мая 2024, 01:30

Фото: istock / SeventyFour

В Российской Федерации с 1 мая вступает в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в ВУЗах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон «Об образовании в РФ» направлены на усовершенствование процесса целевого обучения в вузах и процедуры поступления на такие места для всех абитуриентов.

Теперь абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема, могут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. До этого поступающие могли подавать пять таких заявлений.

Как указывают авторы закона, это приводило к невыполнению плана приема вузов на целевое обучение.

Ранее сообщалось, что ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вуз
#закон
#обучение
#заявление
#поправки
#рф
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Эксперт по трудовому праву рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая
Эксперт Рыжих: с 1 мая нескольким категориям граждан повысят пенсии
01 мая 2024, 01:05

Фото: istock / Denis Vostrikov

С 1 мая пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей и пенсионеров, которым исполнится 80 лет, будут повышены. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА Новости.
«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила собеседница издания.
На прибавку к пенсии могут рассчитывать граждане, которым в мае исполняется 80 лет. Россиянам, получившим в мае первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в 2 раза.

Эксперт отметила, что размеры доплаты у каждого пенсионера рассчитывается индивидуально с учетом продолжительности стажа, размера зарплаты, и объёма осуществлённых страховых взносов.

Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.

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#эксперт
#зарплаты
#доплаты
#ранхигс
#индексация
#новости
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Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА
01 мая 2024, 00:36

Фото: istock / aapsky

Житель Нью-Йорка признался в передаче американских технологий для беспилотных летательных аппаратов компаниям из России. Об этом информирует Минюст США.
По данным ведомства, дело рассматривалось в федеральном суде в Бруклине.

«Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», — сообщили в суде.
Суммарно, как утверждают правоохранительные органы Штатов, в РФ было поставлено технологий на 250 тысяч долларов.

Григорьев может отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время дата вынесения ему приговора не определена.

До этого сообщалось, что русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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Мать инвалида, которого не признавали погибшим в «Крокусе», получит выплату
30 апреля 2024, 23:02

Фото: istock / Natalia POGODINA

Мать пропавшего после теракта в «Крокусе» инвалида-колясочника Максима Вербенина получит выплату, которая полагается в случае потере родственников. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято...» — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что выплаты будут осуществлены в ближайшее время.

Вербенин был на концерте в «Крокусе» со своей девушкой Натальей. По ее словам, террористы выстрелили Максиму в спину, после чего он упал с коляски на неё, благодаря чему девушке удалось сохранить жизнь.

Мужчину не признавали погибшим, так как пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего более месяца Алена Вербенина не могла получить выплату, положенную родственникам тех, кто не выжил в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Всего погибло 145 человек.

Ранее стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы
30 апреля 2024, 22:55

Фото: iStock/naumoid

«Александровское общество» (Aleksanterinliitto, объединение русскоговорящих граждан Финляндии) заявило о начале сбора документов для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением финских властей о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале общества.
Отмечается, что Верховный административный суд Финляндии (KHO) отклонил запрос общества на рассмотрение апелляции по решению правительства о закрытии границы, открыв тем самым путь для обращения в более высокие юридические инстанции.

«В настоящее время мы активно собираем документы и работаем с юристами для подготовки апелляции к решению KHO напрямую в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что планируется подача апелляции в конце мая 2024 года.

Общество также подчеркивает, что на прошлой неделе была подана апелляция на последнее, бессрочное решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией от 4 апреля, чтобы «избежать формального отклонения иска» в ЕСПЧ.

4 апреля Министерство внутренних дел Финляндии объявило о продлении закрытия границы с Россией до новых уведомлений.

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