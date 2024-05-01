ФСБ: Из Мариуполя выдворили семерых незаконных мигрантов

«Александровское общество» (Aleksanterinliitto, объединение русскоговорящих граждан Финляндии) заявило о начале сбора документов для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением финских властей о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале общества.