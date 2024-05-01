ФСБ: Из Мариуполя выдворили семерых незаконных мигрантов

Фото: iStock/vichinterlang
В Мариуполе удалось установить и выдворить за пределы РФ семерых незаконных мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Семь мигрантов привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ и выдворены за пределы России», — уточнили в Федеральной службе безопасности.
Рейды по незаконным мигрантам были проведены совместными усилиями сотрудников Росгвардии, МВД и ФСБ. В результате, граждане иностранных государств были выявлены на территории Мариуполя и Тельмановского района.
В настоящий момент правоохранители Донецкой Народной Республике продолжают проверочные мероприятия по факту незаконной миграции.
Читайте также:
Не говорящие по-русски мигранты сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии
В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами
«Мигранты, бомжи и британцы»: США охватил гиперсмертоносный туберкулёз
Евгения Парфентьева