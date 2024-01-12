В Санкт-Петербурге мигранты устроили массовую драку с ножами

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Драку с поножовщиной устроили мигранты рядом со складом одного из крупных маркетплейсов в Санкт-Петербурге.
Телеканал 78 пишет, что конфликт случился между двумя мужчинами, а потом к ним присоединились другие иностранцы.
В итоге несколько человек получили колото-резанные раны. 33-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу в тяжелом состоянии.
35-летнего гражданина Таджикистана отправили в следственный изолятор. Обвиняемого уже судили за грабеж.
Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 9 января 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
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Прокуратура: Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян
В итоге несколько человек получили колото-резанные раны. 33-летнего гражданина Азербайджана доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что 9 января 43-летний трудовой мигрант из Киргизии напала на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы. Обезвредить мужчину удалось отцу пострадавшего ребёнка. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
Читайте также:
В Подмосковье возбудили уголовное дело на мигранта, избившего жителя Люберец
Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства
Прокуратура: Мигрант, напавший на девочку в Москве, заявил, что был сильно пьян
Мария Фирсова