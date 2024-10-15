Президент Никарагуа назвал Зеленского «сыном Гитлера» из-за желания воевать с РФ

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Ортеги, Зеленский является «сыном Гитлера», так как он хочет вовлечь Североатлантический альянс в войну с Россией. По словам президента Никарагуа, Гитлер тоже думал, что добьется успеха при нападении на Советский Союз, однако он недооценил стойкость народа СССР.
Лидер Никарагуа назвал советских граждан «героическими и храбрыми».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же как в свое время был остановлен и Адольф Гитлер. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова