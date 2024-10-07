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Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

Эрдоган: Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер был остановлен человечеством
07 октября 2024, 19:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Об этом в социальной сети Х написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Поводом для данных высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. Турецкий лидер отметил, что Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать по сей день».

Эрдоган также сравнил Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что и он будет «остановлен общим союзом человечества».



Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сектор газа
В США уверены, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана
Экс-агент ЦРУ Гофф: Израиль ударит по ядерным объектам Ирана
07 октября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Zeferli

Израиль ударит как минимум по одному иранскому ядерному объекту. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-агент ЦРУ Гольф Гофф, который проходил службу на Ближнем Востоке. Он пояснил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) таким образом напомнит Ирану, что это возможно.
«Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — прокомментировал Гофф.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило об атаке на израильский Тель-Авив в годовщину атаки на Израиль. Операция ЦАХАЛ под названием «Железные мечи» началась 7 октября 2023 года.

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#иран
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#война
#новости
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«Талибан»* могут исключить из российского списка запрещенных организаций
07 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Sohrab Omar

Движение «Талибан»*, которое сейчас находится под санкциями международного сообщества, могут исключить из российского списка террористических организаций. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Я думаю, что будет», — прокомментировал Ушаков соответствующий вопрос журналистов.
Вместе с тем конкретную дату он не назвал и не раскрыл, что необходимо для исключения организации из списка.

По сообщению главы ФСБ Александра Бортникова, российская сторона заканчивает прорабатывать вопрос исключения ныне запрещенного в РФ движения из списка.

Кроме того, президент России Владимир Путин говорил о том, что талибы подавали сигнал о готовности бороться с терроризмом. В частности, им нужен порядок в Афганистане.

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#мир
#россия
#террористы
#новости
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Кадыров призвал РФ отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов
07 октября 2024, 18:13

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал свою критику в адрес действующей миграционной политики в РФ.
Политик назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».

Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#дмитрий медведев
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#володин
#мигранты
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Помощник президента Ушаков: Путин встретится с главой Ирана 11 октября
07 октября 2024, 18:08

Фото: istockphoto/TomasSereda

Президент Владимир Путин впервые встретится со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркменистане в грядущую пятницу, 11 октября. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — пояснил он.
Ушаков добавил, что Путин будет в Ашхабаде по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. Глава государства поучаствует в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию поэта-мыслителя и классика Туркменистана Махтумкули Фраги.

Ранее сообщалось, где встретится Путин с Реджепом Эрдоганом в октябре, и что лидеры будут обсуждать в рамках весьма важного мероприятия.

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#мир
#россия
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#владимир путин
#встреча
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Фицо: Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз
07 октября 2024, 18:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о взаимной потребности Евросоюза и России друг в друге.
Он также отметил, что попытается нормализовать с Россией взаимоотношения по завершению конфликта на Украине.

«Если война закончится во время мандата нынешнего правительства, я сделаю всё возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на словацкую Pravda слова Фицо.

До этого руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Елена Малышева напомнила о важности освобождения Красной Армии Европы во времена Второй Мировой войны.

«В этом и следующем году ключевых дат, когда целые страны и народы освобождались нашими воинами от нацизма, много. Вклад Красной армии огромен. Тут важно помнить и разъяснять, что это было именно освобождение, а не оккупация. Мы не можем допустить подмены понятий. Красная армия освободила значительную часть стран Европы, спасла миллионы жизней», – подчеркнула в беседе с «Петербургским дневником» Малышева.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор высказался о конфликте ситуацию между Россией и Украиной и призвал Владимира Зеленского к переговорам с РФ.

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Кремль: Путин и Эрдоган встретятся на саммите БРИКС в Казани
07 октября 2024, 17:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита БРИКС в Казани. Как уточнили в Кремле, договоренность об отдельной встрече глав государств официально подтверждена.
«Лидеры выразили удовлетворение конструктивным характером российско-турецких отношений и готовность к дальнейшему тесному взаимодействию», — сказано в публикации Кремля.
Кроме того, Путин и Эрдоган в телефонной беседе обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие актуальные темы. Турецкий лидер поздравил главу государства с 72-летием.

Саммит БРИКС пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября. Эксперты отмечали, что БРИКС все больше интересует другие страны. В частности, упоминалось, что объединение привлекательно учетом интересов всех государств-участников, в отличие от НАТО.

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#россия
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#новости
#встреча
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«Где ты это видел?»: Лукашенко необычно поприветствовали в Москве — видео
Лукашенко поприветствовали в Москве словами «Ваше превосходительство»
07 октября 2024, 17:10

Фото: сайт Кремля

Российский дипломат поприветствовал президента Белоруссии Александра Лукашенко словами «Ваше превосходительство».
Видеокадры опубликовал Telegram-канал «Пул первого». На записи также слышно, что Лукашенко весьма удивлен такому обращению в свой адрес.

«Какое Превосходительство? Где ты это видел?» — изумленно отреагировал политик.

Лукашенко прилетел в столицу в рамках рабочего визита, а именно, чтобы поучаствовать в саммите СНГ. Перед этим была информация, что глава РБ неформально встретится с лидерами стран-участниц содружества.

Ранее Лукашенко заявлял, какие действия воспринимаются, как повод для начала военных действий. Поводом для такого заявления послужили сообщения о приближающихся дронах к винтокрылой машине Лукашенко.

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Король Великобритании Карл III решил приостановить лечение от рака
07 октября 2024, 16:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Врачи короля Великобритании Карла III разрешили ему ненадолго приостановить лечение от рака из-за рабочей поездки в Австралию. Об этом сообщает Daily Mail.
75-летний король собрался прервать процедуры ради важного официального визита в Австралию, который состоится 18 октября. Монарх планирует посетить Сидней и Канберру, после чего он отправится в островное государство Самоа в южной части Тихого океана, где будет участвовать во встрече глав правительств Содружества наций.




Карл III продолжит курс лечения до вылета, а затем возобновит процедуры, как только вернется в Великобританию.

Напомним, у британского правителя диагностировали рак в феврале этого года после операции на простате. Вид и стадия рака не называются.

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#великобритания
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В Польше объяснили, что Украину не примут в ЕС по одной причине
Экс-премьер Польши Миллер: Украину не возьмут в ЕС из-за ее национализма
07 октября 2024, 16:44

Фото: istockphoto/artJazz

Украину не возьмут в Евросоюз из-за ее национализма. Об этом радиостанции Zet заявил бывший польский премьер Лешек Миллер. Собеседник подчеркнул, что сегодня в республике чествуют убийц — тех, кто приказывал проводить этнические чистки. Более того, им устанавливают памятники и называют их именами улицы, добавил Миллер.
«Проблема с нашими соседями связана не только с нерешенным вопросом Волыни, но и, возможно, в первую очередь с тем, что они делают сегодня. Сегодня убийцы становятся героями», — пояснил экс-премьер Польши.
Ранее сообщалось, какие шаги предпринимает Евросоюз, чтобы помочь Украине любыми путями. Уточнялось, что Венгрия наложила вето на помощь киевскому режиму.

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