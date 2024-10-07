Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера

Фото: сайт Кремля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Об этом в социальной сети Х написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Поводом для данных высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. Турецкий лидер отметил, что Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать по сей день».
Эрдоган также сравнил Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что и он будет «остановлен общим союзом человечества».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Эрдоган также сравнил Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что и он будет «остановлен общим союзом человечества».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова