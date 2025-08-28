ФСБ оштрафовала «Яндекс» за отказ предоставить доступ к «умному дому Алисы»
ФСБ оштрафовала Яндекс на 10 тысяч рублей за отказ предоставить доступ к системе «умный дом Алисы». Об этом сообщает издание «Ведомости».
Информацию силовики направили в Роскомнадзор, где обвинили «Яндекс» в непредоставлении круглосуточного удаленного доступа к сервису. Уже на суд представитель компании не явился. «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Источник издания на рынке информационной безопасности отметил, что компании намного дешевле оплатить штраф, так как предоставление информации ФСБ в таком виде требует значительно больших затрат. При этом штрафы за непредоставление доступа «Яндекс» получает регулярно.
Читайте также: