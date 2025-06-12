В Москве устроят рейд по самокатчикам и велосипедистам

12 июня 2025, 01:55

В Москве с 12 июня стартует четырехдневный рейд по самокатчикам и велосипедистам

Фото: iStock/Nuclear_lily

В Москве с 12 по 15 июня пройдет профилактический рейд, направленный на самокатчиков и велосипедистов. О проведении специального мероприятия под названием «СИМ, Велосипедист» сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.