В Москве устроят рейд по самокатчикам и велосипедистам
В Москве с 12 по 15 июня пройдет профилактический рейд, направленный на самокатчиков и велосипедистов. О проведении специального мероприятия под названием «СИМ, Велосипедист» сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Сотрудники ГИБДД проведут разъяснительные беседы. Они напомнят основные правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедах, а также важность использования защитной экипировки.
Особое внимание будет уделено безопасности детей, использующих самокаты и различные СИМ.
Основная цель четырехдневного рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие призвано пропагандировать строгое соблюдение Правил дорожного движения среди велосипедистов и лиц, которые используют средства индивидуальной мобильности.
В апреле «Радио 1» передавало, что появилась возможность наказывать водителей электросамокатов. В России запустили Telegram-бот «Самокаты: общественный контроль», через который можно будет пожаловаться на нарушителей за рулем электросамокатов. К боту подключили три крупнейших оператора — Яндекс GO, МТС Юрент и Whoosh.
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