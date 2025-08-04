Роскомнадзор заблокировал трек Басты, Гуфа и АК-47 «Тем, кто с нами»
Роскомнадзор заблокировал трек «Тем, кто с нами» в исполнении рэперов Басты, Гуфа и АК-47. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Теперь эту песню нельзя ни послушать, ни скачать на российских площадках. Также ограничен доступ к клипу на YouTube и тексту песни на сайте Genius.
В ведомстве отметили, что трек был внесён в Единый реестр запрещённой информации на основании решения МВД России. Причиной такой меры является упоминание в композиции способов незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров.
При попытке прослушать песню на Яндекс Музыке появляется надпись: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора».
Читайте также: