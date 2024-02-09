Россиянин уговаривал участника спецоперации сдаться в плен и попался ФСБ

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Суд арестовал жителя Саратовской области, который подстрекал знакомого добровольно сдаться в плен Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылать на региональное управлении ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 352.1 УК РФ («Подстрекательство к добровольной сдаче в плен»). Россиянину грозит до десяти лет тюремного заключения.
По информации ФСБ, мужчина переписывался со знакомым-контрактником, который находился в зоне спецоперации, и уговаривал его удаться в плен украинским войскам. Российские спецслужбы выявили противоправную деятельность и задержали мужчину.
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