ФСБ предупредила россиян о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила граждан о мошенниках, которые представляются сотрудниками спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в последнее время число обращений россиян о случаях мошенничества значительно выросло. Граждане жалуются на хищения их личных или кредитных средств с использованием телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ, приёмной ФСБ, справочного телефона, а также путём направления через мессенджеры фотографий липовых служебных удостоверений.
В связи с этим служба призвала не доверять звонкам от якобы сотрудников и следователей ФСБ России, которые заявляют, что человек является подозреваемым или обвиняемым в каком-либо правонарушении. Такое уведомление в ведомстве производится исключительно в письменном виде и вручается лично.
Также уточняется, что сотрудники ФСБ никогда не присылают копии своих служебных удостоверений.
Кроме того, ФСБ никогда не использует личные или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений. В связи с этим, нельзя доверять любым требованиям переслать некую сумму на якобы безопасный счёт ведомства.
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В связи с этим служба призвала не доверять звонкам от якобы сотрудников и следователей ФСБ России, которые заявляют, что человек является подозреваемым или обвиняемым в каком-либо правонарушении. Такое уведомление в ведомстве производится исключительно в письменном виде и вручается лично.
Кроме того, ФСБ никогда не использует личные или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений. В связи с этим, нельзя доверять любым требованиям переслать некую сумму на якобы безопасный счёт ведомства.
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Анастасия Чинкова