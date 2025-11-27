ФСБ пресекли деятельность группы, похищавшей бюджетные деньги при исполнении контракта
Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области
УФСБ России по Москве и Московской области совместно с УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность группы лиц, причастных к хищению бюджетных средств при реализации гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что руководитель коммерческой компании вступил в сговор с сотрудниками предприятия — исполнителя оборонного заказа.
Через фиктивные договоры с подконтрольными поставщиками участники схемы обналичивали деньги, выделенные федеральным бюджетом на закупку оборудования для модернизации оборонного завода, и присваивали их.
Размер ущерба превышает 1 миллиард рублей.
Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас ведётся оперативное сопровождение расследования, в отношении обвиняемых проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий.
Читайте также: