ФСБ пресекли деятельность группы, похищавшей бюджетные деньги при исполнении контракта

27 ноября 2025, 18:56

ФСБ раскрыла хищение более 1 млрд рублей из средств гособоронзаказа

Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области

УФСБ России по Москве и Московской области совместно с УФСБ по Пермскому краю пресекло деятельность группы лиц, причастных к хищению бюджетных средств при реализации гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.