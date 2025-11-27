В Уссурийске пьяная пациентка обстреляла бригаду скорой помощи и избежала колонии
Суд в Уссурийске вынес приговор 42-летней местной жительнице. Женщина напала на врачей скорой помощи, которых сама же вызвала на дом. Подробности сообщает пресс-служба судебной системы региона.
Инцидент произошёл 4 октября во дворе дома на улице Беляева. Россиянка в состоянии алкогольного опьянения почувствовала недомогание из-за повышенного давления и позвонила в скорую.
Бригада медиков приехала в течение десяти минут. Однако женщина начала конфликтовать с врачами, а затем произвела не менее шести выстрелов в их сторону из пневматического пистолета. В результате обстрела специалисты не пострадали.
Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Суд установил её вину по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. В качестве наказания женщина получила три года условно с испытательным сроком на три года.
