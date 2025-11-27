На Ставрополье беременная женщина умерла прямо перед родами
Следователи завели уголовное дело из-за смерти беременной женщины в роддоме Железноводска. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
По информации Telegram-канала Mash, Марию госпитализировали в родильный дом из-за признаков приближающихся родов. Ночью она отправила мужу Денису сообщение, в котором отметила, что с ней всё в порядке. Однако около семи утра мужчина получил известие от врача о смерти своей супруги.
Медики установили, что у пациентки произошла эмболия околоплодных вод, при которой амниотическая жидкость попадает в легочный кровоток матери. Это редкое осложнение, встречающееся примерно у одной из 20 тысяч рожениц. Мария и её ребёнок погибли мгновенно.
На следующий день стало известно, что ночью женщина отправилась в туалет в сопровождении медсестры и потеряла сознание. По словам Дениса, на ее голове были обнаружены синяки.
Мужчина утверждает, что ночью Мария упала в палате или на лестнице и оставалась без помощи до утреннего обхода, когда ее обнаружили мертвой.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и доводов обращения.
Читайте также: