На Ставрополье беременная женщина умерла прямо перед родами

27 ноября 2025, 18:41

На Ставрополье завели уголовное дело после гибели беременной в роддоме

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Следователи завели уголовное дело из-за смерти беременной женщины в роддоме Железноводска. Об этом сообщили в СУ СК по региону.