В Москве задержали мошенников, обманувших систему бесплатной парковки
Трое мужчин в столице незаконно оформляли разрешения на бесплатную парковку, используя личную информацию инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России изданию «Лента.ру».
По версии правоохранителей, злоумышленники регистрировали граждан с ограниченными возможностями на портале Госуслуг, после чего от их имени вносили сведения о машинах других людей в специальный реестр для бесплатной парковки. Эта схема позволяла водителям без инвалидности пользоваться льготами, предназначенными для особой категории граждан.
Кроме того, подозреваемые размещали рекламу своих услуг в мессенджерах, привлекая клиентов, желающих незаконно оформить разрешения. Таким образом, мошенники действовали целенаправленно и на протяжении некоторого времени могли получать выгоду от своих действий.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Полиция продолжает проверку, чтобы установить полный круг пострадавших и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.
