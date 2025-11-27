В Москве задержали мошенников, обманувших систему бесплатной парковки

27 ноября 2025, 18:19

Фото: iStock/Apriori1

Трое мужчин в столице незаконно оформляли разрешения на бесплатную парковку, используя личную информацию инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России изданию «Лента.ру».