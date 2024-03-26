ФСБ призывает граждан реагировать на телефонные угрозы после теракта в «Крокусе»

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ФСБ призвало граждан бдительно реагировать на телефонные угрозы терактов после атаки на «Крокус сити холл».
В ведомстве также предупредили о том, что несовершеннолетних необходимо предостеречь от разговоров с авторами поступающих с Украины провокаций, призывающими к терактам.
Ранее сообщалось, что в мессенджеры стали приходить сообщения с призывами совершить террористический акт. Такие смс приходили в том числе подросткам. Представители ведомств не рекомендуют вступать в диалог со злоумышленниками и призывают обратить внимание на виртуальное общение детей.
Сотрудники спецслужб также рекомендовали незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при поступлении сообщений с призывами совершить террористический акт.
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Ранее сообщалось, что в мессенджеры стали приходить сообщения с призывами совершить террористический акт. Такие смс приходили в том числе подросткам. Представители ведомств не рекомендуют вступать в диалог со злоумышленниками и призывают обратить внимание на виртуальное общение детей.
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Анастасия Хохлова