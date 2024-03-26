ФСБ задержала коррупционеров из числа руководителей Минэкономразвития

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Представители ФСБ задержали участников преступной группы из числа руководителей Минэкономразвития, которые осуществляли рейдерские захваты в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передаёт ТАСС.
«ФСБ совместно с МВД РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что участники группы досрочно прекратили действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах, в рамках которой происходила добыча минеральной воды на одном из месторождений Ставропольского края. Это было сделано для «рейдерского захвата» , чтобы получить прибыть от деятельности юрлиц.
По данному факту возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, краже и вымогательстве. Сейчас все участники задержаны и находятся под стражей.
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