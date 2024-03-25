В ФСБ рассказали, благодаря чему удалось вычислить и задержать террористов из «Крокуса»

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Совершившие теракт в здании «Крокус Сити Холла» вооруженные преступники, были найдены с помощью тепловизоров и собак. Об этом сообщил, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с изданием «Лента.ру».
Он также рассказал, что связь с органами ВСБ проходит по всей стране, что позволяет перехватить злоумышленников оперативно.
Михайлов также подтвердил ранее распространившуюся информацию о том, что для задержания террористов было применено огнестрельное оружие. Сотрудники ФСБ открыли огонь по колесам белого «Рено», на котором уходили от погони преступники. В результате машина перевернулась, и боевики пытались скрыться в лесу.
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Михайлов также подтвердил ранее распространившуюся информацию о том, что для задержания террористов было применено огнестрельное оружие. Сотрудники ФСБ открыли огонь по колесам белого «Рено», на котором уходили от погони преступники. В результате машина перевернулась, и боевики пытались скрыться в лесу.
«Одного зафиксировали с помощью тепловизоров, с дерева сняли. Задействовали собак, большой инструментарий», — поделился подробностями генера-майор ФСБ.
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Анастасия Хохлова