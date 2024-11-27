ФСБ рассекретила документы о зверствах латышских карателей во время Великой Отечественной войны

Фото: iStock/FooTToo
ФСБ России опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латышских карательных батальонов, действовавших на оккупированных территориях Белоруссии во время Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.
Формирования, созданные гитлеровскими властями в Латвии, отличались жестокостью, участвуя в расправах над мирным населением, уничтожении деревень и охране концлагерей.
Среди рассекреченных материалов — свидетельства бывшего карателя Яниса Апсе, задержанного контрразведкой «Смерш» в 1945 году. Апсе признался в участии в карательных операциях, включая массовые убийства женщин и детей.
Рассекреченные документы раскрывают не только масштабы преступлений, но и свидетельствуют о попытках карателей избежать наказания: после поражения немецко-фашистских войск многие латышские добровольцы скрывались или уходили с отступающими немецкими частями. Некоторых призывали в Красную армию, где их деятельность раскрывалась в ходе расследований.
Зверства, совершенные латышскими карателями, классифицируются как военные преступления и преступления против человечности.
Читайте также:
В деревне под Рузой наши три боеприпаса времён ВОВ
Путин: проект «Без срока давности» помогает сбережению исторической памяти
На мемориале воинам ВОВ в Кашире отреставрируют мозаичное панно
Среди рассекреченных материалов — свидетельства бывшего карателя Яниса Апсе, задержанного контрразведкой «Смерш» в 1945 году. Апсе признался в участии в карательных операциях, включая массовые убийства женщин и детей.
«Во время моего участия в истреблениях нами было убито около тысячи человек партизан, а также примерно до одной тысячи детей и женщин... Во время прочески лесов и деревень мало убивали партизан, а больше всего брали живьем, а затем загоняли женщин и детей в бункеры, где уничтожали гранатами», — рассказывал Апсе на допросах.По информации РИА Новости, ФСБ также опубликовала документ, где приводятся ужасающие цифры: в Дрисском районе Белоруссии каратели уничтожили 177 населенных пунктов и сожгли более 15 тысяч человек.
Рассекреченные документы раскрывают не только масштабы преступлений, но и свидетельствуют о попытках карателей избежать наказания: после поражения немецко-фашистских войск многие латышские добровольцы скрывались или уходили с отступающими немецкими частями. Некоторых призывали в Красную армию, где их деятельность раскрывалась в ходе расследований.
Зверства, совершенные латышскими карателями, классифицируются как военные преступления и преступления против человечности.
Читайте также:
В деревне под Рузой наши три боеприпаса времён ВОВ
Путин: проект «Без срока давности» помогает сбережению исторической памяти
На мемориале воинам ВОВ в Кашире отреставрируют мозаичное панно
Мария Моисеева