На мемориале воинам ВОВ в Кашире отреставрируют мозаичное панно

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Мозаичное панно, являющееся частью мемориала павшим воинам Великой Отечественной войны в посёлке Зендиково городского округа Кашира, отреставрируют, завершить работы должны до Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Данный мемориальный комплекс был установлен в 1973 году. В его создании приняли участие многие организации Каширского района. Благоустройство памятников ВОВ — это дань уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны, которые защищали нашу Родину», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.Для проведения реставрации специалисты демонтируют панно, счистят старую штукатурку и уберут проржавевшие металлические элементы. Затем мозаику снова соберут и покрасят облицовку.
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