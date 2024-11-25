Путин: проект «Без срока давности» помогает сбережению исторической памяти

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что проект «Без срока давности» служит сбережению исторической памяти страны.
На открытии Международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» российский лидер выступил с приветственной речью.
Владимир Путин сказал, что на пятом форуме впервые представят прекрасные результаты проделанной работы, среди которых восстановленные архивные документы — они хранят информацию о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны.
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«Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели — сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи — и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, ученых и архивистов, волонтеров и поисковиков», — заявил Путин.
Владимир Путин сказал, что на пятом форуме впервые представят прекрасные результаты проделанной работы, среди которых восстановленные архивные документы — они хранят информацию о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной войны.
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Ольга Енгалычева