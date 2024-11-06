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В деревне под Рузой наши три боеприпаса времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Три проржавевших боеприпаса были обнаружены на приусадебном участке в деревне Копцево в ходе проведения земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«Информация об опасной находке поступила в службу спасения «Система-112» от хозяйки приусадебного участка. Она рассказала, что после обнаружения снарядов земляные работы сразу остановили. Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как три минометные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Обезвредить снаряды на месте не представлялось возможным, поэтому специалисты поместили боеприпасы в специальный контейнер и отвезли на полигон, где уничтожили в соответствии с правилами безопасности.

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#рузский городской округ
#спасатели
#боеприпасы
#великая отечественная война
#мособлпожспас
Рыболовное судно с 12 рыбаками на борту терпит бедствие в Баренцевом море
06 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Рыболовное судно «Алиот», на борту которого находятся 12 человек, внезапно потеряло ход. В настоящее время корабль дрейфует в неспокойных водах Баренцева моря.
Как сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, никто из членов экипажа и рыбаков на судне не пострадал. К терпящим бедствие выдвинулся спасательный буксир. Судно находится более чем в 60 морских милях севернее Мурманска и в 160 милях от входа в Кольский залив недалеко от мыса Святой Нос. Это практически на границе Баренцева и Белого морей.

По предварительным данным, судно потеряло ход из-за поломки гребного винта. Опасности загрязнения нет. Спасательный корабль «Атрия» отбуксирует рыбаков в порт Мурманск.

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#судно
#корабль
#новости
#море
#рыбаки
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В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников
06 ноября 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Трёх уроженцев Молдовы, подозреваемых в серии краж из частных домов, задержали в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, трое мужчин в возрасте от 33 до 37 лет, один из которых ранее был судим за кражу, во время отсутствия хозяев проникали в частные дома, отжимая двери или пластиковые окна, забирали деньги и ювелирные украшения, а также другие ценные вещи, а потом тем же путём покидали помещения», — говорится в сообщении.
На территории Московской области банда совершила семь таких краж, общий ущерб от преступлений составил около 6 млн рублей.

Полицейские сумели вычислить членов банды и при силовой поддержке Росгвардии задержали их по месту временного проживания в ближайшем Подмосковье. В квартирах задержанных была обнаружена часть украденных вещей.

Сейчас следствие проверяет причастность банды к другим аналогичным преступлениям.

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#криминал
#кражи
#подмосковье
#московская область
#мвд московской области
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Виновникам дела о гибели Дугиной грозит пожизненное заключение
Дела против Цыганенко и Вовк объединены на основе обвинения в убийстве Дарьи Дугиной
06 ноября 2024, 06:25

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Следствие по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной объединило несколько дел против члена украинской диверсионной группы Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк обвиняется в организации преступления.
Как сообщает ТАСС, оба фигуранта заочно обвиняются в убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору с политическими мотивами.

Цыганенко и Вовк находятся в международном розыске, а их заочные аресты подтверждены судом; апелляцию подал только Цыганенко.

Суд установил обоснованность подозрений в их причастности к преступлению, основываясь на показаниях потерпевшего Александра Дугина, свидетелей и иных собранных доказательствах. Материалы дела подтверждают их причастность, включая протоколы опознания и результаты оперативно-разыскной деятельности.

В России Цыганенко обвиняют по четырем статьям, включая убийство и незаконные операции с взрывчатыми веществами. За эти преступления ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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#суд
#убийство
#наказание
#преступление
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Медведь накинулся на женщину во время ужина в ресторане
Daily Mail: Медведь напал на посетительницу ресторана в Мексике после попытки прогнать его
06 ноября 2024, 06:10

Фото: istock / Byrdyak

В штате Нуэво-Леон, Мексика, черный медведь-барибал зашел в ресторан при отеле и накинулся на ужинавшую там женщину.
По данным Daily Mail, зверь появился во внутреннем дворике заведения, когда там сидели мужчина и женщина. Хищник поставил передние лапы на столик и начал угощаться их блюдами. Все это время пара не двигались, чтобы не спровоцировать медведя.

Через небольшой промежуток времени к столику отдыхающих подошли работник отеля и охранник с трубами в руках. Сотрудники пытались отогнать зверь, но только разозлили его. Хищник напал на женщину, ударил ее лапой по лицу и сбежал. Уточняется, что женщина серьезно не пострадала.

Черные медведи считаются исчезающим видом в Мексике. Звери часто проявляются в людных местах в поисках пищи, так как ареалы их обитания страдают от засухи и застраиваются.

Ранее неизвестный напал с топором на людей в электричке во Франции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сотрудники
#ресторан
#нападение
#животные
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В многоэтажке в Воронежской области взорвался газ, погиб человек
После взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области скончался человек
06 ноября 2024, 05:39

Фото: istock / dzika_mrowka

В девятиэтажном доме в Воронежской области произошёл пожар — причиной стал хлопок газа, информирует пресс-служба МЧС России.
По предварительной информации, один человек погиб, ещё один, 15-летний подросток, пострадал.

«Предварительно, причиной пожара стал хлопок бытового газа. Огнём повреждено три квартиры», — сказано в сообщении.
Ведомство уточняет, что на месте ЧП работают 48 специалистов и 16 единиц техники.

Ранее появилось видео с моментом удара беспилотника ВСУ по пятиэтажке в Белгороде. На кадрах можно заметить горящее здание и столб дыма. После удара вражеского БПЛА произошел громкий взрыв. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#служба
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#газ
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Следствие по делу о попытке диверсии в воинской части Подмосковья завершено
06 ноября 2024, 04:44

Фото: iStock/Rawf8

Следствие завершило расследование дела трех молодых людей, обвиняемых в попытке диверсии на территории военной части в Подмосковье, передает ТАСС.
Как сообщил адвокат одного из фигурантов, Игорь Поповский, двум братьям — Матвею и Тимофею Мельниковым — ужесточили обвинение, добавив статьи о государственной измене и участии в террористическом сообществе.

Юрию Михееву и братьям Мельниковым инкриминируется покушение на диверсию с тяжкими последствиями. По версии следствия, Мельниковы, завербованные украинскими спецслужбами, получили от куратора из Легиона «Свобода России» задание поджечь военную технику в Дмитровском районе. Для фиксации действия на видео к ним присоединился Михеев.

В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты начнут изучать материалы дела, состоящего из шести томов. После этого дело будет передано во 2-й Западный окружной военный суд. По данным правоохранительных органов, все трое признали вину и раскаялись.

Дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

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#подмосковье
#суд
#обвинение
#видео
#следствие
#расследование
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Совратившую 12-летнего школьника учительницу обвинили в еще одном преступлении
WITI: американская учительница изнасиловала школьников 12 и 14 лет
06 ноября 2024, 03:35

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В американском штате Висконсин учительница, которая была обвинена в изнасиловании 12-летнего мальчика, получила второе схожее обвинение, передает WITI.
В 2023 году сын учительницы Анны Марии Крокер решил устроить зимнюю ночевку с друзьями. Однако после того, как ребята легли спать, их ждала шокирующая сцена: ночью к одному из них подошла Крокер, совершенно голая. Пострадавший умолял женщину прекратить и пытался оттолкнуть ее от себя, но у него ничего не вышло — другие подростки могли лишь в ужасе наблюдать за происходящим.

Позже школьники сказали, что женщина была явно пьяна еще с начала вечера, вела себя странно и дико.

Ранее Крокер также обвинялась в изнасиловании ребенка до 13 лет и хранении детской порнографии, в чем она призналась.

Впоследствии следование узнало информацию о других тайных интимных фотографиях и видео Крокер, которыми она обменивалась с 14-летним подростком. По словам этого школьника, женщина совратила его и дело дошло до действий интимного характера.

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#подростки
#школьники
#обвинение
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#насилие
#тюрьма
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Удовольствие от убийства: После ссоры с родителями 15-летняя девочка наткнулась на изверга-рецидивиста
06 ноября 2024, 00:07

Фото: istock / Петр Ткаченко

Подозреваемого в убийстве в Омске 15-летней Евангелины из Москвы арестовали, им оказался неоднократно судимый 41-летний токарь Олег К. Близкие до последнего верили, что девочка жива, но правда оказалась печальной. В материале «Радио 1» расскажем подробности пропажи и убийства школьницы.

Пропажа девочки

15-летняя Ева (так девочку называли близкие) приехала из Москвы в Омск вместе с родителями. Согласно информации СМИ, в этом городе живут родственники семьи – прабабушка и дядя. 22 июля семья собралась улетать домой, но решила прогуляться перед аэропортом. В тот день девочка поссорилась с родителями, поэтому они ушли гулять порознь. Отец рассказал, что позже семья звонила Еве, чтобы позвать гулять с собой, и она присоединилась, но ненадолго.

«Она сказала: «Я возьму ручную кладь, рюкзак уже взяла с собой. А вы идите, собирайтесь, я вас догоню». Это произошло чуть дальше по тропинке. То есть, если там прямо пойти, то к Иртышу можно выйти», – признался отец школьницы.
После прогулки родители начали собираться в аэропорт, но Ева так и не появилась. Тогда они начали звонить дочери, но телефон был уже вне зоны доступа.

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«Домашняя девочка»

Девочка так и не вышла на связь, родители обратились в правоохранительные органы. Отец остался в Омске искать дочь, а супруга с младшими детьми отправились домой в Москву. По плану, мать должна была передать детей бабушке и вернуться, чтобы тоже участвовать в поисках ребенка.

«Она не склонна куда-то уходить, убегать. Такого нет, она домашняя девочка. Она могла немножко погулять — все мы иногда как позлимся, выйдем, гуляем. При этом она понимает, что, если надо вылетать, она придет вовремя. При этом, как у любого подростка, у нее не выключен телефон», — заявил отец.
Согласно рассказу отца, через приложение для родителей на телефоне он выяснил, что на телефоне ребенка оставалось 65% зарядки. Мужчина считает, что дочь не стала бы намеренно игнорировать маму и папу. Также они с женой уверены, что девочка не могла специально убежать.

Поиски несовершеннолетней продолжались три дня. 25 июля Евангелину обнаружили мертвой. Ее тело было найдено в реке примерно в 18:20. По информации СМИ, девочку заметил водитель судна, который собирался завести свою лодку.

Родители были уверены, что Ева умерла не в результате несчастного случая. Отец девочки заявил, что прессе и неравнодушным людям нельзя «отпускать» эту ситуацию до раскрытия преступления, в первую очередь для самих себя.

«Мы увезли всех своих детей из Омска, но те или тот, кто сделал это с Евой, вполне возможно, все еще остается в городе», — заявил отец.

Насильник в маске

В августе 2019 года был задержан 36-летний «десантник из Омска», подозреваемый в нападении на 24–летнюю девушку в парке им. 30-летия Победы. В 2004 году мужчина был осуждён сразу по двум статьям за сексуальные преступления – ст. 131 и ст. 132 УК РФ. Негодяй вышел из колонии в ноябре 2018 года, и до совершения преступления состоял на профилактическом учете.

Фото: istock / Vladimir Zapletin

По данным следствия, подозреваемый, который заранее готовился к совершению нападения, спрятав лицо под маской, примерно в 11 часов утра набросился на гулявшую в парке около озера одинокую девушку, жестоко её избил и в камышах пытался совершить сексуальный акт. Однако насильника напугал звук приближающейся к озеру машины. В попытке скрыть свои деяния, мужчина бросил потерпевшую и ее вещи в воду и скрылся. Девушка смогла выплыть и обратиться к людям, которые уже вызвали полицейских.

Мужчина попал под подозрение в причастности к убийству девочки. Поиски зацепок в раскрытии этой истории продолжались три месяца и наконец дали результат.

«Убийство ради убийства»

На допросе обвиняемый заявил, что в тот роковой день ловил рыбу на берегу Иртыша, а девочка сама подошла к нему и якобы между ними возник конфликт. После мужчина хладнокровно убил школьницу и бросил в реку.

Он признался, что расправился с девочкой «ради убийства». Факт сексуального насилия над жертвой официально не подтвердили, как и появившиеся в СМИ данные о найденном на её теле геноме убийцы.

По данным «СуперОмска», Евангелина скончалась в результате утопления, также обнаружено повреждение щитовидного хряща. Такая травма может появиться при удушении.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, где пробудет до 23 декабря.

Фото: istock / Rawf8

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Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище
05 ноября 2024, 20:12

Фото: iStock/ vyasphoto

На Кубани объявили в розыск вандалов, которые осквернили более 50 надгробий на кладбище, информирует региональное управление МВД.
Вандализм произошёл на кладбище в Тихорецком районе Краснодарского края.

«Около 10:00 в ОМВД России по Тихорецкому району поступило сообщение о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской. Следственно-оперативная группа, работавшая на месте происшествия, зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений», — рассказала пресс-служба управления МВД.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту осквернения могил. Личности правонарушителей полиция ещё не установила.

Ранее в подмосковном посёлке Уваровка мужчина случайно обнаружил тайное детское кладбище. На участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии.

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Подмосковье ищет медработников