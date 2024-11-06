В деревне под Рузой наши три боеприпаса времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Три проржавевших боеприпаса были обнаружены на приусадебном участке в деревне Копцево в ходе проведения земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об опасной находке поступила в службу спасения «Система-112» от хозяйки приусадебного участка. Она рассказала, что после обнаружения снарядов земляные работы сразу остановили. Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как три минометные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Обезвредить снаряды на месте не представлялось возможным, поэтому специалисты поместили боеприпасы в специальный контейнер и отвезли на полигон, где уничтожили в соответствии с правилами безопасности.
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