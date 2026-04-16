ФСБ рассекретила документы об агентах немецкой спецслужбы в годы ВОВ в Крыму
Крымское управление ФСБ России рассекретило архивы о пособниках нацистов и агентах немецкой спецслужбы «СД» на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.
В материалах фигурируют Мышеков С.Н., Гильденберг А.А., Лукин А.П., Станилеев А.М., Трубач М.Д., Шпак О.С. и другие.
Следствие установило: предатели участвовали в геноциде советского народа в Крыму. Они расстреливали мирных жителей, насиловали женщин, убивали детей, сдавали немцам подпольщиков, партизан и советских патриотов. После доносов оккупанты арестовывали людей и вели их на казнь. Особое совещание при НКВД СССР 16 сентября 1944 года назначило Мышекову, Гильденбергу и Лукину высшую меру наказания. Остальные преступники получили разные сроки лишения свободы.
Сотрудники органов безопасности после освобождения полуострова искали и других изменников. Речь идет о людях, причастных к преступлениям против советских военнопленных.
