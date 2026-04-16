За запах и грязь — штраф: юрист напомнил о неожиданном запрете в метро
Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев напомнил, что за пачкающую и зловонную одежду в московском метро грозит штраф в 1 тысячу рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт сослался на правила пользования столичной подземкой. Они запрещают проходить на станции и в вагоны в грязных вещах с резким неприятным запахом. За такой проступок статья 10.9 КоАП Москвы предусматривает денежное взыскание. Речь идет о нарушении правил пользования метро.
В Петербурге наказание мягче. Там сумма не превышает 500 рублей. Еще один запрет касается внешнего вида пассажиров. В подземку нельзя спускаться босиком и без одежды. Отдельное требование действует на эскалаторах. Длинные полы и подолы советуют приподнимать, иначе ткань может попасть в гребенку движущегося полотна.
