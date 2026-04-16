За запах и грязь — штраф: юрист напомнил о неожиданном запрете в метро

16 апреля 2026, 08:49

Бибаров-Государев: в метро нельзя находиться в пачкающей и зловонной одежде

Фото: iStock/hank5

Член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев напомнил, что за пачкающую и зловонную одежду в московском метро грозит штраф в 1 тысячу рублей. Об этом пишет РИА Новости.