13 апреля 2026, 12:26

Президент Путин приветствовал делегатов Российского Красного Креста

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин направил приветствие участникам XVIII съезда Российского Красного Креста (РКК), отметив подвижнический характер их деятельности. Текст телеграммы опубликовали на сайте Кремля.





Президент подчеркнул, что съезд определяет ключевые направления развития старейшей гуманитарной организации России. По словам главы государства, такая работа требует душевной щедрости, чуткости и отзывчивости.



Путин отметил, что на протяжении полутора веков РКК объединяет сплочённую команду неравнодушных людей, верных идеалам милосердия и гуманизма. Он добавил, что организация сохраняет традиции предшественников, помогает пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, многодетным семьям, пожилым, беженцам и переселенцам.



Политик поблагодарил сотрудников и волонтёров Российского Красного Креста за добросовестный труд и преданность делу, пожелав успехов во всех начинаниях.



