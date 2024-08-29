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ФСБ рассказала, как украинские шпионы получают данные россиян

ФСБ: Украина использовала шпионскую технику для терактов в России
29 августа 2024, 12:29
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские спецслужбы использовали шпионскую технику для планирования терактов и диверсий на территории России, сообщила ФСБ 29 августа. С помощью шпионажа Украина получала секретные сведения и персональные данные россиян.
«Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян», – цитирует ТАСС представителя ФСБ России.

По данным федеральной службы безопасности, шпионскую технику ввозят в Россию и продают нелегальные предприниматели. Причем их преступная активность расширяется.



Граждан предупреждают, что производить, продавать или покупать спецсредства для тайного получения информации – незаконно. Это карается по уголовной статье 138.1 УК.

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#шпион
Мать троих детей Дурова рассказал, как его лишили родительских прав
Мать троих детей Дурова заявила о лишении его родительских прав в Швейцарии
29 августа 2024, 12:08

Фото: iStock/Zolnierek

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что основателя Telegram лишили родительских прав в Швейцарии после иска. Иск Болгар подала, когда Дуров якобы потребовал переехать в ОАЭ, перестал оплачивать счета и заблокировал доступ к картам.
«Органы опеки многократно, в том числе при мне, пытались связаться с Дуровым по всем контактам, которые я предоставила и которые использовала сама для связи с ним ранее и в дальнейшем. Но он не ответил», – написала женщина в своем аккаунте в Instagram*.

Болгар сообщила, что расследование потребовал Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии, после данных от органов опеки Женевы Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей.

Ранее сообщалось, что Ирина Болгар подала иск о применении насилия Дуровым в отношении, также женщина заявила, что отец прекратил выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.

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#telegram
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В Пушкинском округе завершилось строительство школы на 550 мест
29 августа 2024, 12:06

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство школы, рассчитанной на 550 учеников, завершили в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкинском городском округе, новое учебное заведение готово к приёму учеников, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет 11,1 тыс. квадратных метров. В здании расположены универсальные учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала с помещениями для тренеров и раздевалками, актовый зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроена физкультурно-спортивная зона, а также организована площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Школа откроется 2 сентября.

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#пушкинский округ
#школа
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
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В деревне Кузнецово под Клином построили котельную
29 августа 2024, 11:52

Фото: iStock/xtrekx

Блочно-модульную котельную мощностью 2 МВт построили в деревне Кузнецово городского округа Клин в рамках концессии с «Газпром теплоэнерго МО», в настоящее время на объекте проводятся пусконаладочные испытания, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новая котельная работает на природном газе. Она оснащена четырьмя водогрейными котлами и обеспечит надёжное снабжение горячей водой и отоплением восемь многоквартирных домов, в которых проживают более 400 человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что котельная полностью автоматизирована, постоянное присутствие персонала там не требуется.

Всего по концессионному соглашению между правительством Московской области и компанией «Газпром теплоэнерго МО» планируется построить 32 котельных и четыре центральных тепловых пункта, а также реконструировать и модернизировать 78 котельных и 16 тепловых пунктов.

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#клин
#котельная
#газпром
#строительство
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Адвокат Павла Дурова заявил о соблюдении всех европейских законов
Адвокат Дурова: Telegram соблюдает европейские законы
29 августа 2024, 11:47

Фото: istockphoto/undefined undefined

Мессенджер Telegram соблюдает все европейские законы и не несет ответственность за злоупотребление платформой. Об этом сообщил адвакат Павла Дурова Оливье Камински 29 августа.
«Бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней», – цитирует адвоката РИА Новости.

Также Камински заявил, что мессенджер соблюдает европейский регламент «О цифровых услугах» и соответствует стандартам требования к модерации.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что основателя Telegram помогли задержать посты с геолокацией, которые выкладывала его спутница Юлия Вавилова.

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#telegram
#новости
#франция
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Депутат Гусев предложил сделать выходным День знаний для работающих родителей
29 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Andrey Sayfutdinov

В России предложили установить ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний для родителей детей, обучающихся в 1-3 классах. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
«Ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний в России предложили сделать родителям первоклассников», — отмечается в публикации.

Сообщается, что поводом для этого стал перенос торжественной линейки на 2 сентября, так как традиционное 1 сентября выпадает на воскресенье.

Согласно информации канала, депутаты Сергей Миронов, Дмитрий Гусев и Яна Лантратова внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить ежегодный оплачиваемый выходной для родителей детей, обучающихся в 1-3 классах, на День знаний.

Отмечается, что это позволит родителям первоклассников принять участие в торжественной линейке, посвященной празднику. Если закон будет принят, соответствующая норма будет добавлена в Трудовой кодекс.

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#закон
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#законопроект
#сергей миронов
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Финансовая проблема: Флорист рассказала, как сэкономить на букете в День знаний
Флорист Сафронова: для экономии в букет ко Дню знаний можно добавить ягоды
29 августа 2024, 11:02

Фото: iStock/Marina Komrakova

С приближением Дня знаний многие начинают задумываться о том, какую композицию выбрать для букета. Букет цветов — это один из самых ярких и символичных способов поздравить преподавателей.
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» рассказала про самые популярные цветы к празднику.

«Все традиционно, потому что первое сентября — традиционный праздник. Нужно включить в букет то, что есть сейчас в магазинах или на дачах, на клумбах: астры, гладиолусы, хризантемы. Это самые распространенные цветы. От роз мы тоже никуда не денемся, они есть разные», — сообщила эксперт.

Она отметила, что цены на цветы сейчас высокие, однако всегда можно найти экономичный вариант по карману.

«Для всех букет — это достаточно проблемная финансовая история, поэтому я бы советовала старшим классам принести по одному цветку и собрать один большой букет для учителя – это будет самый экономичный вариант. Что касается первоклашек, то мне бы хотелось, чтобы родители напряглись и сделали именно букеты. Потому что для родителей это событие: первый поход в школу, что-то новое, им нужна дополнительная мотивация. Можно сделать какой-то интересный букет с включением фломастеров, красок, карандашей – какие-то школьные крупные предметы. Также в букет в целях экономии можно вставить ягоды рябины, калины, которые можно найти самим в полях или лесах», — рассказала флорист.

Валентина Сафронова поделилась «рецептом» двух букетов, которые точно должны понравиться учителям.

«Например, берем рябину, цвет диктует уже определенную гамму, то есть это желто-оранжево-красная гамма. У нас могут быть желтые хризантемы, красные розы, листья от кустарников красные, желтая календула. Такая гамма очень яркая, нарядная. Если хочется нежное, то можно взять нежно-розово-бардовую гамму с белыми включениями: кустовая белая хризантема, розовые розы или астры. И даже можно включить туда сиреневую астру», — посоветовала собеседница.

По ее словам, самые стойкие букеты — из хризантем и астр, а самые быстро вянущие — из гортензий. Стоит также отметить, что букеты лучше не ставить рядом с фруктами, потому что они выделяют этиловый газ, который губительно действует на цветы.

Флорист подчеркнула, что упаковка сейчас ушла на второй план — можно ограничиться лентой или целлофаном — а все внимание сосредоточить на красивых цветах.

Средний ценник небольшого букета выйдет, по словам Валентины Сафроновой, в 1500 — 2000 рублей.

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Гон начался: жителей Подмосковья предупредили об агрессивных лосях
29 августа 2024, 10:51

Фото: iStock/Hawk Buckman

У лосей начался брачный период, поэтому их поведение изменилось: они могут чаще выбегать на дороги, заходить в жилые районы и городские парки и при этом вести себя агрессивно, об этом жителей Московской области предупредили в региональном министерстве экологии и природопользования.
«В Подмосковье довольно большая популяция лосей. Согласно последним данным, численность этих животных превышает 14 тысяч особей, причем они могут встретиться практически в любом округе. Поэтому в период гона нужно принимать меры предосторожности», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
По данным специалистов, на агрессию лосей может спровоцировать собачий лай, поэтому во время гона домашних питомцев рекомендуется выгуливать на поводке. Особую осторожность следует проявлять водителям: нужно обязательно снижать скорость на участках со знаком «Дикие животные», а также в тёмное время суток.

Во время гона лоси могут травмировать друг друга в битве за самку, поэтому могут встречаться раненые животные. Приближаться к ним ни в коем случае нельзя. Лучше всего сообщить о замеченном животном в службу 112, ему придут на помощь специалисты.

Гон у лосей продлится до начала октября.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно, что Павла Дурова «‎сдала» его подруга Юлия Вавилова
Daily Mail: подруга Дурова Вавилова опубликовала геолокацию бизнесмена
29 августа 2024, 10:37

Фото: соцсети Юлии Вавиловой

Основателя Telegram Павла Дурова могла сдать его спутница Юлия Вавилова, поделившись геолокацией в Instagram*. Об этом информирует газета Daily Mail.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Вместе с ним, по неуточненным данным, была задержана его спутница — блогерша и криптокоуч Юлия Вавилова. После ареста Дурова она также перестала выходить на связь.

«Некоторые наблюдатели считают, что именно ее посты на таких сайтах, как Instagram*, содержащие данные геолокации, предупредили французские власти о передвижениях Павла Дурова и позволили им дождаться, когда он приземлится», – отмечается в публикации.

Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.

Ранее в госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Павла Дурова. Депутат ГД от Крыма Михаил Шеремет заявил, что задержание Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».

До этого сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.

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#аэропорт
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#розыск
#telegram
#наблюдатели
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Более 50 педагогов Химок отметили за успехи в работе
29 августа 2024, 10:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Более 50 учителей химкинских школ были отмечены за значительные успехи в работе, вручение наград состоялось в ходе ежегодной августовской педагогической конференции в Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Напутственные слова участникам конференции сказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.
«Вопросы образования и наставничества – это всегда обращение к нашему будущему. Опираясь на знания и опыт наших педагогов, мы продолжаем формирование системы образования – это одна из наших первоочередных и глобальных задач», — сказал Дмитрий Волошин.
За высокие достижения в работе были отмечены 50 педагогов, которые обучали ребят, получивших самые высокие баллы за ЕГЭ.

Отмечается, что в текущем году количество стобалльников ЕГЭ в Химках увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Наивысшие баллы получили 25 выпускников, а трое из них заработали по 100 баллов сразу по двум предметам.

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