ФСБ рассказала, как украинские шпионы получают данные россиян

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Украинские спецслужбы использовали шпионскую технику для планирования терактов и диверсий на территории России, сообщила ФСБ 29 августа. С помощью шпионажа Украина получала секретные сведения и персональные данные россиян.
«Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян», – цитирует ТАСС представителя ФСБ России.
По данным федеральной службы безопасности, шпионскую технику ввозят в Россию и продают нелегальные предприниматели. Причем их преступная активность расширяется.
Граждан предупреждают, что производить, продавать или покупать спецсредства для тайного получения информации – незаконно. Это карается по уголовной статье 138.1 УК.
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