Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

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В пресс-службе Басманного суда рассказали, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей для пяти человек: Гадоева Ш.Н., Исмоилова З.А., Солиева М.А., Солиева У.А. и Хамидова Х.А. Срок содержания под стражей продлён на три месяца, до 1 декабря 2024 года», — поделились в ведомстве.
Ранее по этому делу было известно о 12 задержанных.
Четверо предполагаемых непосредственных исполнителей обвиняются по статьям: «Террористический акт», «Участие в террористической организации», «Прохождение обучения в целях терроризма», «Незаконный оборот оружия».
22 марта в Красногорске произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». Вооруженные нападавшие открыли огонь и подожгли зал, в результате чего погибли 145 человек.
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