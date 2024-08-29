Сотрудники МВД и ФСБ изъяли три тысячи шпионских устройств на западе Москвы

Фото: istockphoto / ???? ??????
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, сотрудники МВД и ФСБ изъяли из незаконного оборота 3000 единиц шпионской аппаратуры. Также был задержан продавец этих устройств, сообщили в Лента.ру.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале МВД, видны коробки с гаджетами на полках склада.
Эти гаджеты поступали в Россию из-за рубежа и продавались на маркетплейсах и в торговых павильонах на западе Москвы.
Задержанный мужчина незаконно продавал товары без лицензий. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации». Он ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Читайте также:
Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку
Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве
*Запрещенные в России террористические организации
«Изъятые электронные устройства были предназначены для негласного сбора информации. Среди них были ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки, игрушки, мини-диктофоны и флеш-накопители, в которых были замаскированы видеокамеры», — поделились в Бюро специальных технических мероприятий МВД.
Эти гаджеты поступали в Россию из-за рубежа и продавались на маркетплейсах и в торговых павильонах на западе Москвы.
Задержанный мужчина незаконно продавал товары без лицензий. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации». Он ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Читайте также:
Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку
Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве
*Запрещенные в России террористические организации
Мира Полтева