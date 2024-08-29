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Сотрудники МВД и ФСБ изъяли три тысячи шпионских устройств на западе Москвы

29 августа 2024, 11:32
Фото: istockphoto / ???? ??????

Фото: istockphoto / ???? ??????

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, сотрудники МВД и ФСБ изъяли из незаконного оборота 3000 единиц шпионской аппаратуры. Также был задержан продавец этих устройств, сообщили в Лента.ру.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале МВД, видны коробки с гаджетами на полках склада.

«Изъятые электронные устройства были предназначены для негласного сбора информации. Среди них были ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки, игрушки, мини-диктофоны и флеш-накопители, в которых были замаскированы видеокамеры», — поделились в Бюро специальных технических мероприятий МВД.



Эти гаджеты поступали в Россию из-за рубежа и продавались на маркетплейсах и в торговых павильонах на западе Москвы.

Задержанный мужчина незаконно продавал товары без лицензий. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации». Он ранее уже был судим за аналогичные преступления.

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Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве

*Запрещенные в России террористические организации
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#мужчина
#telegram
Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
29 августа 2024, 11:24

Фото: медиасток.рф

В пресс-службе Басманного суда рассказали, что в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились пять новых фигурантов. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей для пяти человек: Гадоева Ш.Н., Исмоилова З.А., Солиева М.А., Солиева У.А. и Хамидова Х.А. Срок содержания под стражей продлён на три месяца, до 1 декабря 2024 года», — поделились в ведомстве.

Ранее по этому делу было известно о 12 задержанных.

Четверо предполагаемых непосредственных исполнителей обвиняются по статьям: «Террористический акт», «Участие в террористической организации», «Прохождение обучения в целях терроризма», «Незаконный оборот оружия».

22 марта в Красногорске произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». Вооруженные нападавшие открыли огонь и подожгли зал, в результате чего погибли 145 человек.

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#суд
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#крокус сити холл
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В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку
29 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto / Oksana Kalinina

Суд в Москве арестовал бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Об этом решении суда сообщил ТАСС.
Он будет находиться под стражей до 25 октября.

«В Басманном суде города Москвы была избрана мера пресечения для исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Сергеевича Горлова. Суд постановил заключить его под стражу на срок в 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 октября», — говорится в сообщении.

В начале августа, губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале об увольнении Евгения Горлова с должности исполняющего обязанности заместителя губернатора.

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#суд
#губернатор
#telegram
#москва
#севастополь
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Сторонник РДК* признал вину о подготовке теракта в Москве
29 августа 2024, 10:10

Фото: istockphoto / ronstik

Сторонник запрещённой в РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), против которого в Москве расследуется дело о подготовке теракта, признал свою вину. Об этом сообщили в РИА Новости.
Уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* возбудили в начале июня в Москве.

«Мужчина в прошлом году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК* и отправился к военкомату на северо-западе Москвы для разведки и фотофиксации.В итоге он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к совершению теракта). Мужчина признал свою вину», — сообщил источник агентства.

В настоящее время этот человек находится под арестом.

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*Запрещенные в России террористические организации
#дело
#уголовное дело
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#человек
#мужчина
#telegram
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В частной клинике Петербурга скончался пациент после удаления миндалин
29 августа 2024, 10:07

Фото: istockphoto/megaflopp

В Санкт-Петербурге в «СМ-клинике» на Дунайском скончался пациент. Это произошло во время операции по удалению миндалин.
В известную и не дешёвую клинику 20-летний уроженец Азербайджана пришёл на плановый приём, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Парень жаловался на частые ангины, поэтому после осмотра отоларинголога ему было рекомендовано подвергнуться несложной операции по удалению миндалин. Однако во время хирургического вмешательства молодой пациент умер.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшедшего. В настоящее время допрашивается персонал учреждения. Причина смерти молодого азербайджанца пока не оглашена.

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#клиника
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Во Владивостоке местный житель попытался поджечь здание военкомата
29 августа 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Manuel Rodriguez Sevillano

Ночью 29 августа по приказу мошенников мужчина попытался поджечь здание военкомата во Владивостоке. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.
Около часа ночи к зданию на Узбекской улице подошёл молодой человек и бросил в сторону военкомата две бутылки с зажигательной смесью.

«Возгорания не произошло, а молодого человека задержали полицейские, которые дежурили неподалёку. Задержанным оказался 22-летний Михаил. При себе у него обнаружили ещё две бутылки с зажигательной смесью, компоненты для изготовления коктейля Молотова, а также газовый пистолет», — поделились в издании.

Молодой человек рассказал, что несколько дней назад он стал жертвой мошенников. Злоумышленники убедили его, что для списания долга необходимо поджечь здание военкомата.

В настоящее время молодой человек задержан. Ему грозит уголовная ответственность.

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В Мытищах разыскивают поджигателя леса
29 августа 2024, 09:51

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Учинского участкового лесничества в двух с половиной километрах от деревни Юдино городского округа Мытищи, возгорание произошло из-за действий человека, виновного ищут, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар обнаружил авиапатруль, площадь возгорания составила 0,08 гектара. На место немедленно направили 25 лесных пожарных и девять единиц спецтехники. Пожар был низовым. Его ликвидация заняла три с половиной часа», — отмечается в сообщении.
Сейчас лесная охрана опрашивает возможных свидетелей происшествия, чтобы установить виновного в пожаре.

В областном Комлесхозе напомнили, что нарушителей правил пожарной безопасности в подмосковных лесах ждут крупные штрафы. Для физических лиц предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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В духовке у жителя Подмосковья нашли более 400 свёртков с наркотиками
29 августа 2024, 09:32

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ранее судимого 39-летнего жителя подмосковного Чехова задержали по подозрению в продаже наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские остановили мужчину на одной из улиц Чехова. У него было обнаружено восемь свёртков с порошкообразным веществом. А при осмотре квартиры задержанного в духовке на кухне было найдено два зип-пакета с 435 свёртками с таким же содержимым», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что вещество, находящееся в свёртках, — это наркотик метадон.

Задержанный рассказал, что нашёл работу по распространению наркотиков через один из мессенджеров. Он связался с куратором и под его руководством сбывал партии наркотиков через тайники-закладки в Подмосковье и соседних областях.

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#наркокурьер
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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СК возбудил дела из-за обрушения двух мостов за один день в Приморье
29 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/blinow61

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Минтранса Приморья. Это произошло в связи с их бездействием, которое привело к обрушению двух мостов в двух районах края в один день. Об этом информирует региональное СУСК РФ.
Сообщается, что в Приморье 20 августа прошли сильные ливни. Власти сообщили, что частично обрушился автомобильный мост через реку Соколовка, а позже краевые власти проинформировали, что у села Невское провалился мост «под давлением большегруза, вес которого не соответствовал выставленным ограничениям».

Следственные органы возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края. Отмечается, что в опорах моста через реку у села Невское в Лесозаводском районе разрушился бетон, а на дорожном покрытии возникли трещины и прогибы. В 2013 году после обследования мост был признан аварийным, однако ремонт так и не был выполнен.

Помимо этого, мост через реку Соколовка в Чугуевском районе признан аварийным из-за сквозного разрушения покрытия и искривления профиля проезжей части. В июле 2022 года суд обязал Минтранс Приморья выполнить ремонт этого объекта в течение двух лет.

С мая 2021 года по июль 2024 года полиция и прокуратура уже выявляли непринятие мер по ремонту мостов. Сейчас вся изъятая документация изучается, а свидетели допрашиваются.

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#суд
#полиция
#мост
#ремонт
#прокуратура
#минтранс
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В Черкассах после серии взрывов горит предприятие
В Черкассах прогремела серия взрывов, начался пожар на одном из предприятий
29 августа 2024, 08:35

Фото: istock / abadonian

На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов начался пожар. Об этом проинформировал глава администрации Черкасской области Игорь Табурец в Телеграм-канале.
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идет его ликвидация. Оперативные службы работают», — написал Табурец.
До этого поступали сообщения о серии взрывов в регионе.

Днем ранее были повреждены объекты критической инфраструктуры Сумской и Харьковской областях. А 25 августа взрывы были слышны в самих Сумах

Ранее член комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины Сергей Рахманин заявил о возможных территориальных потерях Украины в скором будущем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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