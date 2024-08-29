В Москве арестовали бывшего и.о. замгубернатора Севастополя за взятку

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Суд в Москве арестовал бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова. Об этом решении суда сообщил ТАСС.
Он будет находиться под стражей до 25 октября.
В начале августа, губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале об увольнении Евгения Горлова с должности исполняющего обязанности заместителя губернатора.
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«В Басманном суде города Москвы была избрана мера пресечения для исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгения Сергеевича Горлова. Суд постановил заключить его под стражу на срок в 1 месяц и 29 суток, то есть до 25 октября», — говорится в сообщении.
В начале августа, губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём Telegram-канале об увольнении Евгения Горлова с должности исполняющего обязанности заместителя губернатора.
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Мира Полтева