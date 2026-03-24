24 марта 2026, 21:47

Уральская ФСБ выявила десять потенциальных террористов за три часа

Управление ФСБ по Свердловской области согласно результатам социального эксперимента выявило в Telegram десять человек, готовых за деньги согласиться на выполнение противоправных заданий. Об этом в эфире местного телеканала сообщила официальный представитель ведомства Елена Докучаева.