ФСБ выявила десять потенциальных террористов за три часа
Управление ФСБ по Свердловской области согласно результатам социального эксперимента выявило в Telegram десять человек, готовых за деньги согласиться на выполнение противоправных заданий. Об этом в эфире местного телеканала сообщила официальный представитель ведомства Елена Докучаева.
По ее словам, сотрудники спецслужбы разместили в мессенджере объявления, стилизованные под сообщения от вербовщиков, с предложением легкого заработка. Пользователям предлагалось перейти в анонимный Telegram-бот для дальнейшего общения и получения деталей. Как уточнила Докучаева, за несколько часов объявления набрали 28 тысяч просмотров, а 176 человек перешли в бот и нажали кнопку «старт».
Эксперимент состоял из трех этапов. Сначала участникам сообщили, что предлагаемая работа будет анонимной и не вполне законной. После этого из диалога вышли 40 человек. На следующем этапе пользователям предложили два варианта — анонимную курьерскую доставку с оплатой в 50-60 тысяч рублей или диверсию на объектах инфраструктуры за вознаграждение до трех миллионов рублей.
По словам представительницы ФСБ, после этого 56 человек отказались от дальнейшего общения. В итоге до финального этапа дошли десять человек. Докучаева заявила, что за три часа таким образом удалось выявить десяток потенциально опасных людей, готовых выполнять любые задания за деньги, включая диверсионные.
