ФСБ задержала мигранта-диверсанта из Центральной Азии

13 марта 2026, 11:11

ФСБ задержала мигранта в Челябинске после диверсии во Владимире

Фото: istockphoto/Yingko

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в совершении диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.