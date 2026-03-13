ФСБ задержала мигранта-диверсанта из Центральной Азии
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, которого подозревают в совершении диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.
По версии следствия, мужчина действовал по указанию иностранного куратора, с которым связывался через Telegram. Как утверждается, 8 февраля он поджег оборудование базовой станции сотовой связи в городе Владимир, после чего скрылся и попытался затаиться в Челябинской области. Там его установили и задержали сотрудники ФСБ.
При расследовании уголовного дела подозреваемого арестовали и поместили в СИЗО. Другой информации нет.
Ранее жителя Владимирской области задержали за подготовку подрыва военной авиатехники.
Читайте также: