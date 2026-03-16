ФСБ пресекла деятельность экстремистов в российском регионе
В Димитровграде Ульяновской области силовики задержали участников экстремистской организации, сообщили в региональном управлении ФСБ. Об этом пишет «Улпресса».
По информации ведомства, один из местных жителей создал группу, которая распространяла радикальные взгляды и занималась вербовкой новых сторонников в регионе. Участники регулярно собирались, изучали и распространяли запрещённые материалы.
Как отмечается в сообщении, активные люди вели деструктивную агитацию — призывали игнорировать требования властей, не участвовать в выборах и отказываться от службы в Вооружённых силах. Во время обысков у фигурантов изъяли экстремистскую литературу и другие материалы, документы, мобильные телефоны и банковские карты.
По факту возбудили уголовное дело по статье об организации и участии в экстремистской деятельности. Санкции предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.
Читайте также: