ФСБ взяла за опера, который задерживал свердловского замминистра ЖКХ Кислицына

Фото: istockphoto/Diy13
Оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева, который задерживал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, взяла ФСБ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», – сообщил источник.
В СК и УФСБ ситуацию не прокомментировали. Мальцева вместе с его коллегой Игорем Ураловым взяли на следующий день после того, как арестовали их руководителя Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение полномочий и взяточничество.
Мальцеву с Ураловым, по неподтвержденной информации, вменяется мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей. Сейчас Уралов и Мальцев находятся на свободе. Возможно, они сотрудничают со следствием.
Сам же Кислицын в СИЗО. Также арестовали его бывшего однокурсника, бывшего парламентария заксобрания Павла Мякишева. Следствие считает, что экс-депутат передал Кислицыну деньги, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled, поставляющей светильники в муниципалитеты.
Читайте также:
Генерал ФСБ Кулишов: НАТО начало ядерные учения у границ РФ
Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ
ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»
Никита Кротов