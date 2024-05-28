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ФСБ взяла за опера, который задерживал свердловского замминистра ЖКХ Кислицына

28 мая 2024, 10:31
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгения Мальцева, который задерживал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, взяла ФСБ. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В конце апреля Мальцев был в числе сотрудников, которые задерживали Кислицына», – сообщил источник.

В СК и УФСБ ситуацию не прокомментировали. Мальцева вместе с его коллегой Игорем Ураловым взяли на следующий день после того, как арестовали их руководителя Андрея Дьякова. Последнему вменяют превышение полномочий и взяточничество.



Мальцеву с Ураловым, по неподтвержденной информации, вменяется мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей. Сейчас Уралов и Мальцев находятся на свободе. Возможно, они сотрудничают со следствием.

Сам же Кислицын в СИЗО. Также арестовали его бывшего однокурсника, бывшего парламентария заксобрания Павла Мякишева. Следствие считает, что экс-депутат передал Кислицыну деньги, якобы действуя в интересах барнаульской компании Barled, поставляющей светильники в муниципалитеты.

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#россия
#фсб
#криминал
FT: сотни западных компаний отказались от планов ухода из России
28 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Tippapatt

Сотни западных компаний, которые ранее объявили об уходе из России из-за украинского конфликта, изменили свои планы и продолжили вести бизнес в РФ. Об этом пишет газета Financial Times.
Отмечается, что пересмотр планов произошёл по нескольким причинам. Во-первых, это рост потребительской активности, а, во-вторых, бюрократические преграды. В частности, речь идёт о скидке на активы из недружественных стран и дополнительных налогах при уходе с российского рынка.

Один из руководителей, который работает с западными компаниями в России заявил, что после объявления об уходе им были даны на выбор покупатели их бизнеса в стране, которые оказались для них неприемлемы.

Издание отмечает, что с 2022 года на российском рынке остались свыше 2,1 тысяч международных компаний, включая Unilever, Nestle, Avon, Philip Morris и другие. При этом порядка 1,6 тысяч покинули рынок или временно свернули деятельность в России.

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#экономика
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#бизнес
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Тысячи россиян три дня кормили тошнотиками во время ярмарки
В Мурманске на ярмарке «Вкус Арктики» за три дня продали 3,5 тысячи «тошнотиков»
28 мая 2024, 10:40

Фото: iStock/Drazen Zigic

Вице-губернатор региона Ольга Кузнецова написала в Telegram-канале, что в Мурманской области прошел фестиваль «Вкус Арктики», во время которого тысячи россиян накормили тошнотиками.
Кузнецова отметила, что данное блюдо стало самым популярным на ярмарке. Вице-губернатор региона добавила, что за три дня было продано более трех с половиной тысяч тошнотиков.

Напомним, тошнотики — это жареный в масле пирожок с рыбой. Блюдо было разработано в период СССР.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, после отравления участников фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов в Перми.

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В Дмитровском лесничестве ликвидировали лесной пожар площадью 6,4 га
28 мая 2024, 10:37

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Лесной пожар ликвидировали в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Пожар обнаружили в понедельник утром при помощи системы видеомониторинга.

Недалеко от деревни Быково было обнаружено возгорание на площади 1 га.

«На место незамедлительно было направлено 30 единиц техники и 62 человека личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 6.4 га. Потребовалось почти 12 часов, чтобы ликвидировать пожар. Причиной пожара были действия человека», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных. Напомним, что за действия, которые привели к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

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#возгорание
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#лесные пожары
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Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ
28 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/JessAerons

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов, сбежавший с чемпионата Европы, чтобы попасть в Россию, получил российский паспорт. Об этом пишет Mash.
Напомним, в конце апреля стало известно, что боец ВСУ специально пошёл в спорт, чтобы иметь возможность выезжать за границу в составе сборной Украины по армейскому рукопашному бою. Пришло время, когда он с национальной сборной отправился на первенство Европы в Польше. Оттуда он сбежал в Чехию и приехал в Москву. В России у Кузнецова живут родственники.

Здесь ему прошлось пройти многочисленные проверки, после которых он получил российский паспорт и уже вскоре сможет воссоединиться со своими близкими.

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#рф
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Шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья
28 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/sudok1

В США после семейного застолья шесть человек заразились круглыми червями трихинеллами. Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что источником заражения стала медвежатина. Её к столу привез один из родственников. Мясо готовили на гриле. Оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно.

Первым недомогание почувствовал 29-летний мужчина. У него началась лихорадка, отек вокруг глаз, сильные мышечные боли, а также другие симптомы. Личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.

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#машины
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В России хотят ввести уголовную ответственность за дипфейки
28 мая 2024, 10:23

Фото: iStock/PUGUN SJ

В России могут ввести наказание за противозаконное использование изображения, голоса или биометрических данных граждан. Соответствующий документ будет внесён в Госдуму на этой неделе главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи Уголовного кодекса РФ о клевете, краже, мошенничестве, вымогательстве, причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, уточняют «Известия».

Развитие технологий привело к расширению возможностей по созданию различных материалов на основе изображения и голоса человека. К ним, в частности, относятся технологии дипфейка и цифровых масок. Это, в свою очередь, привело к росту поддельных материалов с биометрическими данными россиян, которые может выявить только специалист.

Правонарушителям, согласно данному законопроекту, будет грозить штраф до 1,5 миллионов рублей или в размере дохода за период до двух лет, либо тюремное заключение на срок до семи лет. Наказание будет избираться в зависимости от статьи УК РФ.

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#госдума
#уголовное дело
#наказание
#мошенничество
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В преддверии ПМЭФ-2024 в Петербурге возник дефицит эскортниц
28 мая 2024, 10:21

Фото: istock / Andrii Lysenko

В преддверии Международного экономического форума (ПМЭФ-2024) в Санкт Петербурге зафиксирован дефицит девушек, которые оказывают эскорт-услуги. Об этом сообщает портал ПУЛ Telegram.
Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдёт в 2024 году 5–8 июня. На мероприятии традиционно будут обсуждены вопросы экономики и развития технологий.

По данным столичных и петербургских агентств, специализирующихся на подборе девушек для сопровождения гостей форума, за несколько недель до ПМЭФ-2024 были «арендованы» все элитные эскортницы. Цена за услуги девушек резко возросла на 30-50%.

Заранее «забронированы» были девушки не только из Петербурга, но и из Москвы.

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#услуги
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Глава Щёлково Андрей Булгаков встретился с участником СВО
28 мая 2024, 10:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков провел встречу с участником СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
С мобилизованным глава округа познакомился на предприятии «Амма», где во время отпуска герой СВО навещал коллег.

«Максим является командиром мотострелкового батальона. Он был мобилизован из Балашихи, а проживает в Лосино-Петровском, поэтому на патронаже в щёлковском Центре помощи семьям военнослужащих не числился. Теперь будем общаться и оказывать содействие в любых вопросах», — поделился Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Также на встрече обсудили будущую совместную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения городского округа. Жена военнослужащего Евгения попросила главу помочь с участием в программе «Социальная газификация» и в ближайшее время их дом постараются включить в программу.

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СДЭК третий день не может восстановить выдачу посылок
СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок из-за технического сбоя
28 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/Tevarak

Один из крупнейших в России сервисов доставки СДЭК третий день не может возобновить выдачу посылок из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Там подчеркнули, что продвинулись в восстановлении работы, однако пока не могут возобновить обслуживание клиентов.

В компании отметили, что все посылки в безопасности, а также пообещали как можно быстрее решить возникшие проблемы.

Также в пресс-службе добавили, что проведут работы для предотвращения повторения подобной проблемы.

Накануне в СДЭК произошёл крупный технический сбой, в результате которого логистическая компания не может отправлять и принимать посылки.

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