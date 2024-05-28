Генерал ФСБ Кулишов: НАТО начало ядерные учения у границ РФ

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Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Кулишова, Североатлантический альянс отрабатывает сценарии ведения боевых действий против РФ, в том числе нанесение ядерных ударов по российской территории. Он отметил, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта.
Напомним, согласно словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. При этом высказывания западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» — это своего рода маневр перед вступлением в открытую войну с РФ.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта.
Напомним, согласно словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. При этом высказывания западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» — это своего рода маневр перед вступлением в открытую войну с РФ.
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Екатерина Коршунова